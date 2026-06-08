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La République démocratique du Congo au Tournoi Maurice Revello
La République démocratique du Congo au Tournoi Maurice Revello (Facebook du tournoi)

Tournoi Maurice Revello : la RDC de Mbatshi et Lurika jouera une finale de groupe

  • par David Hernandez

    • Tenue en échec par la Colombie après avoir mené 2-0, la République démocratique du Congo jouera une finale de groupe mercredi contre l’Arabie saoudite.

    Une victoire n’aurait pas assuré la qualification et aurait de toute façon poussé à devoir s’imposer contre l’Arabie saoudite mercredi. Mais en menant 2-0 à 25 minutes de la fin contre la Colombie, bonne dernière du groupe, la République démocratique du Congo aurait pu au moins faire un gros pas vers le match pour la cinquième place du tournoi Maurice Revello. Un minimum puisque la qualification pour les demi-finales est toujours possible même après ce match nul 2-2 concédé à la dernière minute dimanche. Mercredi, seule la victoire sera donc belle pour les Léopards afin d’accéder au dernier carré.

    Des Lyonnais cantonnés au banc de touche

    Pour ce troisième match de poule qui s’est disputé à Aubagne, les deux joueurs de l’OL Académie présents dans le groupe congolais étaient une nouvelle fois sur le banc. Seul Prince Mbatshi est rentré en jeu, à la 84e minute. Néhemie Lurika a quant à lui enchaîné un deuxième match sans aucune minute à se mettre sous la dent. L’importance de la rencontre contre l’Arabie saoudite mercredi ne devrait pas bousculer la hiérarchie et les deux Lyonnais devraient encore commencer sur le banc…

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