OL - Mercato : le dossier Yaremchuk loin d’être terminé ?

Prêté six mois avec option d’achat, Roman Yaremchuk ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’OL aimerait le conserver mais pas au tarif négocié avec Olympiakos.

À l'instant T, l’OL n’a plus que Pavel Sulc comme attaquant de pointe. Il y a certes les retours de prêts d’Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, mais les deux jeunes attaquants n’ont pas vocation à être des premiers choix dans la rotation. Pourquoi une telle situation ? Tout simplement parce qu’Endrick est retourné au Real Madrid et que le cas Roman Yaremchuk est plus que complexe. L’Ukrainien était lui aussi prêté pour six mois, mais cette cession temporaire disposait d’une option d’achat que l’OL pouvait activer. Or, cela n’en prend pas le chemin. Mercredi, sur les ondes de RMC, Matthieu Louis-Jean a affirmé qu’il y avait "50%" de chances que Yaremchuk soit lyonnais la saison prochaine.

Cinq buts en quatorze matchs

Car oui, le club lyonnais n’a pas abandonné l’idée de faire revenir le joueur de l’Olympiakos de manière définitive. Seulement, ce ne sera pas au tarif de l’option d’achat fixée à cinq millions d’euros. Les dirigeants rhodaniens en ont fait part à leurs homologues grecs, pas forcément ouverts à une négociation. Néanmoins, le média grec Sport FM avance que l’OL ferait pression sur l’Olympiakos pour trouver un terrain d’entente. Avec cinq buts en 14 matchs sur le semestre passé dans la capitale des Gaules, Roman Yaremchuk est un profil qui plait à Paulo Fonseca. Ce qui explique le pressing qui peut s’exercer en coulisses actuellement.