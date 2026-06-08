OL - Mercato : le dossier Yaremchuk loin d’être terminé ?

Prêté six mois avec option d’achat, Roman Yaremchuk ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’OL aimerait le conserver mais pas au tarif négocié avec Olympiakos.
À l'instant T, l’OL n’a plus que Pavel Sulc comme attaquant de pointe. Il y a certes les retours de prêts d’Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, mais les deux jeunes attaquants n’ont pas vocation à être des premiers choix dans la rotation. Pourquoi une telle situation ? Tout simplement parce qu’Endrick est retourné au Real Madrid et que le cas Roman Yaremchuk est plus que complexe. L’Ukrainien était lui aussi prêté pour six mois, mais cette cession temporaire disposait d’une option d’achat que l’OL pouvait activer. Or, cela n’en prend pas le chemin. Mercredi, sur les ondes de RMC, Matthieu Louis-Jean a affirmé qu’il y avait "50%" de chances que Yaremchuk soit lyonnais la saison prochaine.
Cinq buts en quatorze matchs
Car oui, le club lyonnais n’a pas abandonné l’idée de faire revenir le joueur de l’Olympiakos de manière définitive. Seulement, ce ne sera pas au tarif de l’option d’achat fixée à cinq millions d’euros. Les dirigeants rhodaniens en ont fait part à leurs homologues grecs, pas forcément ouverts à une négociation. Néanmoins, le média grec Sport FM avance que l’OL ferait pression sur l’Olympiakos pour trouver un terrain d’entente. Avec cinq buts en 14 matchs sur le semestre passé dans la capitale des Gaules, Roman Yaremchuk est un profil qui plait à Paulo Fonseca. Ce qui explique le pressing qui peut s’exercer en coulisses actuellement.
Moi j’aime bien Roman, de toute façon il nous faut un joueur de ce profil. Il a marqué 5 buts et effectué quelques passes décisives. Avec une deuxième saison à la clé, il devrait donner tout son jus. Il deviendra difficilement remplaçant, je mise sur 12 à 15 buts sur une saison complète et la fin de saison période d intégration. Si ce recrutement se confirme je suis prêt à mettre « une petite pièce » sur ce joueur.
Hello, oui je suis d’accord, ce profil manque sur le banc. Après, il faut que Fonseca l’utilise bien et l’alimente de centre si jamais il est titulaire…sinon aucun intérêt car techniquement, c’est quand même hyper faible…et il fait moins de pressing que Satriano j’ai l’impression…
Même si on achète Roman, j'imagine que ça ne sera pas le titulaire à ce poste.
Il est limité quand même. Il a des qualités de finisseur sur les centres, en un contre un et dans les espaces, c'est très compliqué balle au pied.
Endrick n'était pas considéré et utilisé comme un attaquant de pointe, on fait toute la demi saison avec Pavel, Roman et n'oublions pas le prometteur Himbert.
C'est un giroud bas de gamme mais effectivement, ce profil est intéressant pour varier le jeu
Si on ne vise pas le top 3 du championnat et ni un gros parcours en Europe, alors oui il faut le recruter.
Cependant si on vise plus haut, il faudrait recruter un meilleur attaquant.
Le probleme c'est que si on le recrute il deviendra titulaire..
On a bien vu que c'est ce profil de joueur que Fonseca préfère malgré qu'il avait Sulc ou Endrick en magasin..