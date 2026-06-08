Après être resté sur le banc lors du premier amical contre la Belgique, Duje Caleta-Car n'a pas plus joué contre la Slovénie dimanche (victoire 2-1). Une situation qui n'arrange pas forcément l'OL en vue du mercato estival.

Après avoir manqué le rendez-vous au Qatar, il se faisait certainement une joie de retrouver la sélection pour la Coupe du monde 2026. Plutôt performant avec la Real Sociedad, Duje Caleta-Car a convaincu Zlatko Dalić de le convier au tournoi sur le continent américain. Seulement, il semble fort probable que le défenseur revive la situation qu'il avait connue lors du Mondial 2018 en Russie : celle d'un remplaçant sans temps de jeu. C'est en tout cas ce qu'ont laissé à penser les matchs de préparation. Resté sur le banc contre la Belgique, Caleta-Car espérait sûrement avoir un peu de temps de jeu contre la Slovénie, juste avant de s'envoler vers les États-Unis.

Pas une bonne nouvelle pour le mercato lyonnais

Peine perdue puisque le central est encore une fois resté toute la rencontre sur le banc malgré les sept changements effectués dans la victoire de la Croatie (2-1). Un message plutôt clair donc en vue du tournoi et pas forcément une bonne nouvelle pour l'OL. De retour dans le club rhodanien à l'issue de la Coupe du monde, sachant que la Real n'a pas levé son option d'achat, Duje Caleta-Car aurait pu s'offrir quelques courtisans avec un Mondial intéressant. On n'est pas à l'abri d'une blessure dans les prochains jours qui pourrait profiter au Lyonnais, mais à l'instant T, l'OL devra avant tout mettre en avant sa saison en Liga plus qu'autre chose.