Actualités
Duje Caleta-Car avec la Croatie
Duje Caleta-Car avec la Croatie (Photo by Damir SENCAR / AFP)

Toujours aucune minute pour Caleta-Car (OL) avant la Coupe du monde 2026

  • par David Hernandez

    • Après être resté sur le banc lors du premier amical contre la Belgique, Duje Caleta-Car n'a pas plus joué contre la Slovénie dimanche (victoire 2-1). Une situation qui n'arrange pas forcément l'OL en vue du mercato estival.

    Après avoir manqué le rendez-vous au Qatar, il se faisait certainement une joie de retrouver la sélection pour la Coupe du monde 2026. Plutôt performant avec la Real Sociedad, Duje Caleta-Car a convaincu Zlatko Dalić de le convier au tournoi sur le continent américain. Seulement, il semble fort probable que le défenseur revive la situation qu'il avait connue lors du Mondial 2018 en Russie : celle d'un remplaçant sans temps de jeu. C'est en tout cas ce qu'ont laissé à penser les matchs de préparation. Resté sur le banc contre la Belgique, Caleta-Car espérait sûrement avoir un peu de temps de jeu contre la Slovénie, juste avant de s'envoler vers les États-Unis.

    Pas une bonne nouvelle pour le mercato lyonnais

    Peine perdue puisque le central est encore une fois resté toute la rencontre sur le banc malgré les sept changements effectués dans la victoire de la Croatie (2-1). Un message plutôt clair donc en vue du tournoi et pas forcément une bonne nouvelle pour l'OL. De retour dans le club rhodanien à l'issue de la Coupe du monde, sachant que la Real n'a pas levé son option d'achat, Duje Caleta-Car aurait pu s'offrir quelques courtisans avec un Mondial intéressant. On n'est pas à l'abri d'une blessure dans les prochains jours qui pourrait profiter au Lyonnais, mais à l'instant T, l'OL devra avant tout mettre en avant sa saison en Liga plus qu'autre chose.

    à lire également
    Lou Marchal, gardienne d'OL Lyonnes
    Mercato : Lou Marchal annonce son départ d’OL Lyonnes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    Toujours aucune minute pour Caleta-Car (OL) avant la Coupe du monde 2026 08:45
    Michele Kang, présidente d'OL Lyonnes, et Vincent Ponsot, directeur général
    Il y a un an, OL Lyonnes a lancé une mue "positive mais qui prend du temps" 08:00
    Jérémie Bréchet, entraîneur adjoint de l'OL et coach des U19
    Ex-OL : Bréchet avec Genesio à l’OM ? 07:30
    Lou Marchal, gardienne d'OL Lyonnes
    Mercato : Lou Marchal annonce son départ d’OL Lyonnes 07/06/26
    Endrick célèbre son but lors de Brésil - Egypte
    Bruno Guimaraes et Endrick (ex-OL) donnent la victoire au Brésil (vidéo) 07/06/26
    Caleta-Car avec la Croatie
    Croatie : dernier test pour Duje Caleta-Car (OL) et ses compatriotes 07/06/26
    Fabio Grosso lors de Brest - OL
    Suite à son bon rebond après l’OL, Grosso quitte Sassuolo 07/06/26
    Selma Bacha avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes lance un abonnement flexible pour attirer du monde au Parc OL 07/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Mercato : Bidstrup (RB Salzbourg) partant pour rejoindre l'OL 07/06/26
    Edgar Grospiron (FRA) Président du COJOP à l'OL Vallée
    JO 2030 : la carte des sites notamment à Lyon et Décines "actée" le 19 juin 07/06/26
    Orel Mangala lors de Young Boys - OL
    OL - Mercato : Bologne ne fera pas de folies sur Mangala 07/06/26
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    Brésil - États-Unis (2-1) : Tarciane est restée sur le banc face à Yohannes et Heaps 07/06/26
    Sonny Anderson pour les 100 ans de Gerland
    Bergougnoux, Di Nallo, Lacombe... Gerland a rendu hommage aux anciens de l'OL 07/06/26
    Corentin Tolisso à Evian pour son association
    Pour son association "Toliss'All", Tolisso a participé au G7 à Évian 07/06/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    OL : De Carvalho et Konan dos à dos, une mi-temps pour Tagliafico 07/06/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Reprise, stage et amicaux... OL Lyonnes va vivre un mois d'août intense 07/06/26
    Andrès Garcia, latéral d'Aston Villa
    OL - Mercato : une piste de latéral droit en Premier League ? 07/06/26
    TKYDG du 31 mars
    OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur Twitch 06/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut