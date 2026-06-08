En marge de la finale de Première Ligue il y a dix jours, OL Lyonnes fêtait le premier anniversaire de sa nouvelle appellation. Un changement qui doit encore se faire totalement accepter, mais qui s'inscrit toujours dans une volonté d'émancipation.

Il y a un an, elle ne s'imaginait pas vivre une telle aventure. En mai 2025, Michele Kang avait créé une vraie onde de choc sur le bassin lyonnais. Arrivée à la présidence de la section féminine, l'Américaine avait clairement voulu marquer sa séparation en renommant l'OL Féminin en OL Lyonnes. Une volonté de mettre en avant la femme pour ne pas rester dans l'ombre avec notamment un nouveau logo. Sans trahir de secret, ces changements ont suscité quelques critiques et douze mois plus tard, même s'ils se font moins nombreux, certains ont encore un peu de mal avec ces changements.

Seulement, plus que la nouvelle appellation et le nouveau logo, Kang n'avait pas anticipé qu'elle allait devenir également la patronne de l'OL, suite à la mise sur la touche de John Textor. Les problèmes sont plus nombreux et occupent une grosse partie de son temps, mais OL Lyonnes reste son bébé. La relation construite avec les joueuses depuis deux ans sera toujours supérieure à celle "contrainte" si l'on peut dire avec les garçons. A Oslo, la présidente aurait bien aimé soulever cette Ligue des champions pour valider le projet lancé et fêter dans la joie et l'allégresse ce premier anniversaire. Contre le FC Barcelone, la symbolique aurait été encore plus belle.

Une stratégie numérique qui fonctionne

Finalement, Michele Kang a vécu cet épilogue avec frustration mais aussi fierté. Celle de voir que son club peut encore et toujours rivaliser pour le trône européen, qui sera de nouveau l'objectif principal de la saison prochaine. En un an, OL Lyonnes a connu une véritable révolution institutionnelle et sportive, avec des joueuses importantes qui sont parties et un effectif remodelé. En douze mois, la transformation n'a pas été totale car, comme nous l'a confié Vincent Ponsot, "nous étions à l'an 0, le processus va se poursuivre dans le temps". Toutefois, les avancées sont là pour une équipe qui cherche à s'émanciper. Le lancement d'un site internet propre va dans ce sens. A la manière de l'entertainement à l'américaine, OL Lyonnes mise beaucoup sur la communication pour relancer l'attractivité. Non pas sportive avec huit Ligue des champions, mais il a fallu se refaire une identité.

Et si le directeur général a préféré le mettre sous le coup "d'une erreur logistique et de prestataire", voir le logo de l'OL plutôt que celui d'OL Lyonnes sur un écran de la fan-zone d'Oslo est le symbole d'une mue pas totalement acceptée. "Il est vrai qu'il y a peut-être encore un travail à faire sur ce point, expliquer encore les raisons", soulignait Ponsot à l'occasion de la conférence de presse du premier anniversaire. Toutefois, ce travail de longue haleine porte ses fruits avec un suivi numérique au rendez-vous. OL Lyonnes compte 1,5 million de followers, ce qui représente une augmentation de 57 % de supporters connectés au club (avec des hausses significatives sur Youtube +145 % et TikTok +120 %).

Trouver la bonne formule pour attirer du public

C'est par ce biais que les Fenottes finiront par trouver leur public. C'est en tout cas ce qu'espère la direction lyonnaise qui ne lésine pas sur les moyens pour fidéliser ses supporters. Avec le Parc OL comme lieu des rencontres, l'affluence a logiquement été à la hausse en 2025-2026, mais Michele Kang et son bras droit veulent forcément plus et aimeraient que ça aille plus vite. Mais "les indicateurs sont positifs, l’évolution de l’affluence, de l’audimat, les retours sur les expériences que l’on produit (roller disco, match de wouf, cycle de conférences). On est sur le bon chemin, même s’il est encore long." Les 3000 personnes regroupées place des Terreaux pour suivre la finale européenne donne de l'espoir. "On aurait peut-être fait 400 personnes il y a quatre ans, voire en 2024 pour la finale à Bilbao, même si on aimerait que nos supporters se déplacent."

Car à la différence du FC Barcelone, qui a réussi à faire en sorte qu'une partie du public masculin suive aussi la saison des féminines, le club lyonnais n'a pas encore réussi à franchir cette étape. Les programmations de Canal Plus et Disney avec des matchs en milieu de semaine ou en soirée n'aident pas à favoriser l'essor du football féminin. Cependant, des discussions ont notamment lieu avec le diffuseur français pour placer plus de matchs le dimanche après-midi, plus porteur d'affluence. Mais là encore, OL Lyonnes et la Première Ligue restent dépendantes de ce qui se passe ailleurs avec la Premier League, le Top 14 ou la Formule 1... Et la marque "OL Lyonnes" ne peut pas déplacer des montagnes seule...