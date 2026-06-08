Ex-OL : Bréchet avec Genesio à l’OM ?

Considéré comme le favori à la succession d’Habib Beye, Bruno Genesio ne débarquerait pas seul à l’OM. L’ancien coach de l’OL amènerait avec lui Jérémie Bréchet, son adjoint au LOSC.

L'annonce n'est toujours pas officielle, mais depuis le départ libre de Bruno Genesio du LOSC, l'information prend de plus en plus d'épaisseur. Pur produit du centre de formation de l'OL, ancien joueur puis entraîneur, Genesio a de très grandes chances de devenir le futur entraîneur de l'OM. Habib Beye est toujours en poste, mais les jours du coach sénégalais semblent plus que jamais comptés. Souhaitant lancer un nouveau cycle avec notamment l'arrivée de Grégory Lorenzi comme directeur sportif, le club marseillais aurait ainsi jeté son dévolu sur Bruno Genesio.

En formation pour le BEPF la saison prochaine

En attendant une communication officielle, l'ancien technicien lyonnais affinerait son staff pour débarquer sur la Canebière avec un nom bien connu des supporters lyonnais. D''après RMC, Genesio devrait débarquer avec une grosse partie du staff avec qui il travaillait à Lille et particulièrement Jérémie Bréchet. Après avoir fait ses classes de formateur à l'OL, où il a notamment conseillé Baptiste Monveneur dans l'écriture de son livre avant d'être adjoint de Pierre Sage chez les pros, le titulaire du BEFF avait pris la direction du nord la saison passée sur sollicitation de Genesio. Il devrait donc déménager un an plus tard si l'entraîneur numéro 1 vient à poser ses valises dans le sud de la France.