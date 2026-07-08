Ex-responsable du recrutement à l'OL de 2020 à 2023, Bruno Cheyrou va reprendre du service en tant que conseiller pour Le Mans FC.

L'ancien chef de la cellule de recrutement lyonnaise va pouvoir apporter toute son expérience durant ce mercato estival, en travaillant de concert avec le board manceau pour façonner une équipe compétitive.

Lors d'une conférence de presse au siège du club, le nouveau président Pédro Oliveira est revenu sur les fonctions qui seront attribuées à Bruno Cheyrou. "Il ne sera pas notre directeur sportif pour le moment car il a d'autres responsabilités avec l'UEFA, mais il va nous aider à organiser la direction sportive" précise-t-il dans des propos rapportés par Ici Maine.

L'ancien lyonnais devrait ainsi intégrer prochainement le "comité sportif" du club sarthois avec qui il collaborera pour constituer un groupe capable de s'adapter aux rudes joutes de la Ligue 1.

Le Mans FC : Bruno Cheyrou, tête de gondole du projet

Pour la saison 2026-2027, Le Mans FC pourra compter sur un budget de 25 millions d'euros, le plus faible de l'élite. Le petit poucet de Ligue 1 ne semble pas effrayé pour autant à l'idée de se frotter aux grosses écuries du championnat. "La saison dernière, nous étions le 15e budget, et nous avons terminé deuxième [...] C'est surtout une question de comment vous vous structurez et comment vous investissez chaque centime de la meilleure des manières " confesse Pédro Oliveira.

Après un passage plutôt contrasté du côté de l'OL et des transferts peu concluants dans le sens des arrivés (Amin Sarr, Jeffinho, Romain Faivre), Bruno Cheyrou tentera donc de se relancer chez le vice-champion de France de Ligue 2.

Synonyme d'un changement de dimension, le promu a également annoncé la restructuration de son centre de formation, mis entre parenthèses en 2013 à la suite de la liquidation financière du club.