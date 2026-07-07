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Steeve Kango, latéral de l'OL
Steeve Kango, latéral de l’OL (Instagram du joueur)

OL - Mercato : Steeve Kango signe officiellement professionnel

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • C'était dans les cartons depuis plusieurs semaines. Ce mardi, l'OL a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Steeve Kango. Le voilà sous contrat jusqu'en 2029.

    L'OL sécurise l'un de ses espoirs. Présent à la reprise le 29 juin, Steeve Kango devrait se faire une place encore plus grande cette saison dans l'effectif de Paulo Fonseca. Apparu à six reprises avec les "grands" en 2025-2026, le latéral droit a débuté sa carrière en mai lors des 8es de finale de Ligue Europa. Un baptême du feu qui en appelle d'autres pour le natif de Vaux-en-Velin. Surtout que ce mardi, l'Olympique lyonnais a confirmé qu'il avait paraphé son premier contrat professionnel.

    La nouvelle était connue depuis plusieurs semaines. On attendait simplement l'officialisation. Le défenseur est à présent lié à son club formateur pour les trois prochaines années, soit jusqu'en juin 2029. Un joli clin d'œil, un jour après la prolongation du capitaine Corentin Tolisso. Le présent et l'avenir des Rhodaniens sont ici représentés.

    "Ce n’est qu’une étape"

    À 19 ans, il est le deuxième joueur de la génération 2006 à atteindre ce palier après Daryll Benlahlou en mai. On rappellera que Steeve Kango a disputé une cinquantaine de rencontres en réserve. Il a aussi porté le brassard à plusieurs reprises chez les jeunes. "Je suis très heureux. C’est une énorme fierté de signer dans mon club et ma ville de cœur. Je ne réalise pas trop, c’est assez magique. J’ai eu l’opportunité de jouer l’an dernier, de me montrer, mais ce n’est qu’une étape, a-t-il confié. Désormais je dois travailler encore plus et essayer d’intégrer de manière définitive le groupe pro."

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    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 7 Juil 26 à 18 h 33

      Enfin une bonne nouvelle venue de l'académie

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - mar 7 Juil 26 à 18 h 55

      👍 ❤️ 💙

      Je viens de lire qu'il y aurait une conf de presse demain à 13h30, OLPLAY, Youtube (gratuit), M. Gerlinger, MLJ et Corentin Tolisso seront présent . Vrai ou non ?

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