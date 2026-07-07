Coup d'envoi des matches amicaux à Mâcon pour l'OL. Les Rhodaniens vont débuter leur préparation sur les bords de Saône, face à un adversaire avec qui ils ont signé un partenariat de développement sportif un plus tôt cette année.

Une affiche qui marque le retour à la compétition pour les hommes de Paulo Fonseca, mais aussi l'occasion de faire les présentations avec le club amateur bourguignon.

Fondé en 1999 et basé en Saône-et-Loire, le FC Mâcon 71 évolue actuellement en National 2. Le club, présidé depuis 2020 par Alain Griezmann, reçoit ses adversaires au stade Pierre Guérin, une enceinte de 3 195 places. Les spectateurs seront aux abonnés absents en revanche contre l'OL puisque la rencontre se déroulera à huit clos. Sur le plan physique, les Mâconnais devraient donner un peu de fil à retordre aux Gones puisqu'eux aussi ont retrouvé le chemin des terrains d'entraînement dès le 29 juin.

Nouveau coach, nouvelles ambitions à Mâcon

Un joli chantier attend le nouveau staff bourguignon. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Mâcon 71 a en effet officialisé le 10 juin dernier la nomination de Kévin Garnier au poste d'entraîneur principal de son équipe première. L'ex-coach du FC Chalon succède ainsi à Frédéric Jay et aura pour mission d'emmener sa troupe à l'échelon supérieur. Un objectif qui avait échoué de peu la saison passée après une deuxième place dans leur groupe de National 2.

"Je suis très heureux de rejoindre le projet de Mâcon 71 et prêt à relever ce nouveau défi. Hâte de vous retrouver au bord des terrains pour le début de notre préparation", avait indiqué le technicien au moment de sa nomination.

À ses côtés, le consultant d'Olympique-et-Lyonnais.com et ex-gardien de l'OL Nicolas Puydebois a rejoint l'aventure. Il occupera le rôle de deuxième adjoint et apportera toute son expérience au groupe amateur, lui qui a côtoyé le très haut niveau au sein de son club formateur. Un renfort de choix dans un staff qui a été largement remanié durant l'intersaison.

Le président Alain Griezmann a par ailleurs affiché des ambitions claires à l'approche de cette nouvelle saison, tout en insistant sur la nécessité de bâtir un projet cohérent dans la durée : "On va plutôt se diriger sur des jeunes qui ont faim, accompagnés par des anciens. On ne peut pas tous les ans changer 80 % de l'effectif. Cette année, on veut construire quelque chose avec des joueurs qui adhèrent au projet du club."

Tailan Matip Ngom, le joueur à suivre côté mâconnais

Parmi les profils à surveiller ce mercredi, celui de Tailan Matip Ngom sera particulièrement scruté. L'attaquant de 21 ans, qui collabore avec les mêmes agents que Guéla Doué, représentera le principal danger offensif des Bourguignons face à l'OL. Passé par le FC Villefranche la saison dernière, il y avait inscrit un but en Ligue 3 (ex-National) et arrive à Mâcon avec l'ambition de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Un premier test grandeur nature face à un cador de Ligue 1.

Côté rhodanien, ce déplacement à moins d'une heure de Décines s'annonce comme une opportunité idéale. Les hommes de Paulo Fonseca vont pouvoir entamer leur préparation dans un contexte apaisé contre un adversaire de niveau amateur avant de monter en puissance dans les prochaines semaines.

Le technicien portugais devrait notamment se saisir de l'occasion pour jauger ses recrues estivales, offrir du temps de jeu à ses jeunes de l'Académie et mettre en place les premières séquences de son animation offensive. Une première opposition test qui s'annonce donc riche d'enseignements pour les Gones et un événement inoubliable pour le club mâconnais et tous ses bénévoles.