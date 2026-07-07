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Matt Turner, gardien américain de Nottingham Forest
Matt Turner, gardien américain de Nottingham Forest (AFP)

Coupe du monde : fin de l'aventure pour Matt Turner (OL) et les États-Unis

  • par Thomas Dioudonnat

    • Matt Turner et les États-Unis affrontaient la Belgique en 8es de finale de la Coupe du monde. Le gardien appartenant à l'OL a assisté depuis le banc de touche à l'élimination des siens.

    Fin de parcours pour tous les pays hôtes de la Coupe du monde 2026. Après l'élimination du Canada et du Mexique, les États-Unis n'ont pas créé l'exploit contre la Belgique.

    Les coéquipiers de Matt Turner, lié contractuellement à l'OL, n'ont pas réussi à déjouer les pronostics contre les Diables Rouges. La sélection belge, plus expérimentée à ce niveau de la compétition, a complètement surclassé son adversaire du jour.

    La Team USA n'a pas fait le poids contre les Diables Rouges

    Charles De Ketelaere, auteur d'un doublé, a survolé les débats. Le milieu de l'Atalanta Bergame a inscrit le premier but de cette partie après un centre de son compère Nicolas Raskin (0-1, 8e).

    Pourtant revenus au score grâce à un CSC de Hans Vanaken (1-1, 31e), les États-Unis n'ont pas eu le temps de savourer très longtemps puisque De Ketelaere, encore lui, a permis aux Belges de reprendre l'avantage (1-2, 33e). Revenus sur le pré avec de meilleures intentions, les Américains se tirent une balle dans le pied peu avant l'heure de jeu. Une sortie mal négociée du portier local permet à Vanaken d'enfoncer le clou (1-3, 57e). Dans le temps additionnel, Lukaku a inscrit le quatrième but des siens en profitant d'une nouvelle erreur adverse (1-4, 92e).

    La Belgique est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition pour la quatrième fois de son histoire. Elle retrouvera l'Espagne le vendredi 10 juillet à Los Angeles dans une affiche 100 % européenne.

    Fin de partie pour les États-Unis de Matt Turner

    L'histoire aurait été belle mais les États-Unis sont éliminés de leur Coupe du monde après un parcours honorable. Dépassée par l'enjeu durant cette rencontre, la Team USA a encore une marge de progression avant de pouvoir rivaliser à l'échelle mondiale avec les plus grandes nations du football.

    Cette Coupe du monde laissera sans doute quelques regrets au gardien lyonnais Matt Turner. Celui qui avait disputé l'intégralité des minutes avec sa sélection lors de la dernière édition en 2022 a cette fois-ci dû se contenter des miettes. Le portier de 32 ans n'a en effet disputé qu'au seul match de poule contre la Turquie. À ce jour, la suite de sa carrière internationale ne semble pas menacée, sauf s'il ne retrouve pas un poste de titulaire en club à l'aube de cette nouvelle saison 2026/2027. Les prochaines semaines devraient permettre d'éclaircir l'avenir de l'ancien Gunner.

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