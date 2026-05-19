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Daryll Benlahlou avec Matthieu Louis-Jean pour son premier contrat pro
Daryll Benlahlou avec Matthieu Louis-Jean pour son premier contrat pro (@OL)

OL : Daryll Benlahlou signe son premier contrat professionnel

  • par Tristan Le Pezennec

    • Comme c'était pressenti depuis quelques semaines, le meilleur buteur de la réserve lyonnaise, Daryll Benlahlou, a signé son premier contrat professionnel à l'OL jusqu'en juin 2029.

    C’est désormais officiel. Daryll Benlahlou est un joueur professionnel de l’Olympique lyonnais. La rumeur circulait depuis quelques semaines, déjà, dans l’environnement rhodanien. Auteur d’une saison impressionnante en National 3 avec la réserve de l’OL, en difficulté dans sa poule, ce premier contrat témoigne de la confiance que lui accorde les dirigeants lyonnais, et des espoirs qu’ils placent en lui.

    Auteur de dix buts et quatre passes décisives en 24 rencontres de championnat, il est le meilleur élément de l’équipe de Gueïda Fofana cette saison. Le natif de Givors, au club depuis 2015, pourra voir ce premier contrat professionnel jusqu'en juin 2029 comme un joli cadeau d’anniversaire, lui qui s’apprête à fêter ses vingt ans.

    Prêté la saison prochaine ?

    International U23 avec l’Algérie, il marche sur les traces de Rémi Himbert, Angel Garcia ou encore Tiago Gonçalves, qui ont signé pro avec l’OL récemment. Daryll Benlahlou devrait faire partie du groupe lyonnais de Paulo Fonseca qui débutera la préparation estivale dans quelques semaines, mais il n’est pas encore certain qu’il fera toute la saison prochaine dans le Rhône. Il pourrait bien être prêté en National ou en Ligue 2, comme Enzo Molebe ou Alejandro Gomes Rodriguez cette saison. Il pourrait ainsi continuer à jouer régulièrement, à un niveau supérieur, pour revenir encore plus fort et, pourquoi pas, perpétuer la tradition des attaquants lyonnais qui ont marqué le club.

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