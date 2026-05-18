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Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
Clinton Mata et Ruben Kluivert à l’échauffement lors de Young Boys Berne – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

OL - Lens (0-4) : la raison de la sortie de Kluivert à la mi-temps

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • De retour dans le onze de départ, Ruben Kluivert n'a joué qu'une mi-temps face à l'OL. Remplacé à la pause, le défenseur de l'OL a avoué ce lundi avoir subi un léger pneumothorax durant la rencontre.

    Il n'avait plus été titulaire depuis un mois. Et si l'on remonte même encore un peu plus loin, sa seconde partie de saison a clairement été entachée par des pépins physiques à répétition. Bonne surprise de la fin d'année 2025, Ruben Kluivert n'a pas réussi à totalement surfer sur cette bonne forme à cause de blessures. Dimanche, pour tenter de contrer le RC Lens, Paulo Fonseca avait pourtant choisi de le relancer dans le onze de départ de l'OL. À un poste de latéral gauche qu'il avait déjà occupé contre le PSG un mois plus tôt. Si les buts lensois sont avant tout venus de la droite, le Néerlandais a été discret, malgré une longue course à la 26e minute qui a valu un jaune à Abdulhamid. Le seul fait d'armes de Ruben Kluivert, qui a laissé sa place dès le retour des vestiaires.

    "J'ai passé la nuit à l'hôpital, mais tout va bien"

    Si l'on pouvait penser que Paulo Fonseca avait tenté un coup tactique en faisant entrer Roman Yaremchuk, il n'en a finalement rien été. Ce lundi, Kluivert a en effet annoncé avoir subi un pneumothorax en fin de première mi-temps, qui avait d'ailleurs valu l'intervention du staff médical. Une blessure qui l’a poussé à devoir "passer la nuit à l’hôpital", comme il l'a écrit sur ses réseaux sociaux. Resté en observation, le défenseur de l'OL a pu sortir et "tout va bien" désormais. L'heure des vacances a dorénavant sonné.

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    3 commentaires
    1. RBV
      RBV - lun 18 Mai 26 à 15 h 45

      Fragile le Ruben…pas certain qu’une vente soit si absurde que ça…le mercato risque d’être très mouvementé…

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 18 Mai 26 à 15 h 48

      Décidément il était temps que la saison se termine .

      Signaler
    3. Avatar
      Monark - lun 18 Mai 26 à 16 h 16

      Avant de penser à céder Ruben, on va se pencher sur d’autres dossiers autrement plus prioritaires, à savoir et dans le désordre :
      Mangala, AMN, Abner , Yaremchuck, Fofana, Tagliafico,Hateboer,Tessmann, De Carvalho,Nuamah, Ghezzal , Karabec et , selon les opportunités Sulc.
      MLJ et les agents des joueurs, au boulot !

      Signaler

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