OL - Lens (0-4) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Ce dimanche, l'OL a coulé de la pire des manières face à Lens. Ayant reçu une leçon tactique, les Lyonnais n'ont pas existé et finissent la saison en sortant par la petite porte.

On a aimé

Afonso Moreira a tenté tant bien que mal

Ce dimanche soir, il n'y a pas grand chose à retenir de ce match de la 34e et dernière journée de Ligue 1. L'OL se devait de gagner et n'a pourtant rien fait pour le montrer (défaite 4-0). À une exception près peut-être, celle d'Afonso Moreira. Comme à son habitude, le Portugais a été le plus remuant sur son côté gauche. Toutefois la formation lyonnaise a mis du temps à le comprendre. Mais dès que le ballon a pris la direction du côté gauche, il y a eu du danger. Malheureusement, les accélérations de Moreira n'ont pas débouché sur de grosses occasions, même s'il a souvent cherché le retrait. Mais personne pour reprendre. Il n'a pas ménagé ses efforts même en deuxième mi-temps. Au moins, lui pourra se dire qu'il aura fait ce qu'il fallait ce dimanche.

On a moins aimé

On va faire simple et court : tout le reste. Que ce soit les attitudes qui n'ont pas été à la hauteur ou la leçon tactique subie par Paulo Fonseca face à son prédécesseur sur le banc qu'est Pierre Sage. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est une soirée à oublier de A à Z.