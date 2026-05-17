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Saud Abdulhamid (Lens) face à Clinton Mata et Abner (OL)
Saud Abdulhamid (Lens) face à Clinton Mata et Abner (OL) (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Lens (0-4) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 39 Commentaires

    • Ce dimanche, l'OL a coulé de la pire des manières face à Lens. Ayant reçu une leçon tactique, les Lyonnais n'ont pas existé et finissent la saison en sortant par la petite porte.

    On a aimé

    Afonso Moreira a tenté tant bien que mal

    Ce dimanche soir, il n'y a pas grand chose à retenir de ce match de la 34e et dernière journée de Ligue 1. L'OL se devait de gagner et n'a pourtant rien fait pour le montrer (défaite 4-0). À une exception près peut-être, celle d'Afonso Moreira. Comme à son habitude, le Portugais a été le plus remuant sur son côté gauche. Toutefois la formation lyonnaise a mis du temps à le comprendre. Mais dès que le ballon a pris la direction du côté gauche, il y a eu du danger. Malheureusement, les accélérations de Moreira n'ont pas débouché sur de grosses occasions, même s'il a souvent cherché le retrait. Mais personne pour reprendre. Il n'a pas ménagé ses efforts même en deuxième mi-temps. Au moins, lui pourra se dire qu'il aura fait ce qu'il fallait ce dimanche.

    On a moins aimé

    On va faire simple et court : tout le reste. Que ce soit les attitudes qui n'ont pas été à la hauteur ou la leçon tactique subie par Paulo Fonseca face à son prédécesseur sur le banc qu'est Pierre Sage. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est une soirée à oublier de A à Z.

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    39 commentaires
    1. Avatar
      Sonny03 - dim 17 Mai 26 à 23 h 12

      Mais c'est quoi ce délire ?
      Fonseca encensé par les Badgones en direct 😳

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 17 Mai 26 à 23 h 16

      Fonseca doit partir.
      La même chose que David, à part Moreira rien d'autre d'intéressant.

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      1. Avatar
        Sonny03 - dim 17 Mai 26 à 23 h 18

        Mon frère est au stade et il me dit qu'un hommage est rendu à Fonseca...on est mal barrés

        Signaler
        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - dim 17 Mai 26 à 23 h 22

          Ça

    3. Avatar
      gone69003 - dim 17 Mai 26 à 23 h 17

      Le pire scénario, le barrage de ligue des champions va nous pourrir la saison, surtout avec un mercato bloqué, en raison de la coupe du monde.
      Virer Pierre Sage aura été la pire décision de Textor, on a pas fini de payer sa gestion calamiteuse...

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    4. Avatar
      donniedarko - dim 17 Mai 26 à 23 h 17

      les bad gones n'ont pas de race et pas de qi foot.
      continuez de faire des messages pour quentin et soutenir fonseca
      bravo

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 17 Mai 26 à 23 h 27

        Quent.n le na.i 🤮🤮🤮

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        1. Tongariro
          Tongariro - dim 17 Mai 26 à 23 h 31

          Quentin l'ordure n*z*e qui disait ouvertement "aimer Adolf", vouloir "déterrer le cadavre de Gisèle Halimi pour la fusiller" et qui trouvait qu'on faisait un "mauvais procès aux trains allemands des années 40s".

    5. Avatar
      OctoGone - dim 17 Mai 26 à 23 h 19

      Fonseca nous a conduits à la 4ème place avec un jeu comme on n'avait pas vu depuis longtemps. Et même sans certains matches lunaires la 3ème nous était promise. Le tout avec un effectif construit difficilement et amoindri à de nombreux moments clefs de la saison.
      Alors oui, il y a eu des loupés à commencer par ce soir, contre Vigo et quelques autres.
      Mais sur cette saison j'ai envie de lui dire bravo et d'espérer le voir sur le banc l'année prochaine.
      On parle de Sage, bravo à lui pour ce qu'il a fait à Lens. Mais on va voir ce que ça va donner avec 2 matches par semaine.

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      1. Tongariro
        Tongariro - dim 17 Mai 26 à 23 h 21

        "un jeu comme pas vu depuis longtemps" c'est une vanne ?
        Le meilleur match de l'OL depuis 2 ans c'est le OL vs Francfort en poules d'El sous Sage.

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        1. Avatar
          OctoGone - dim 17 Mai 26 à 23 h 23

          Et les victoires cette saison ? Marseille, Rennes, Paris, c'était en jouant mal ???

        2. Tongariro
          Tongariro - dim 17 Mai 26 à 23 h 30

          Heu bah hormis Rennes, les victoires cette saison (Lens, Paris, Marseille) c'est en jouant en contre, avec très peu de grosses occas...

        3. Avatar
          Gerland Era - lun 18 Mai 26 à 0 h 22

          Sur les 4 premiers mois de championnat on joue le meilleur football collectif de la L1. Des phases de jeu comme on n’en avait plus vues depuis la grande époque. Parfois c'est pas payé : à Rennes ou l'aller contre Toulouse, on est les meilleurs et on perd.
          Donc il faut arreter un peu les excès en tous genres, notamment sur Fonseca. Il a des défauts identifiés mais il nous a fait jouer le meilleur football depuis Houllier. Ca n’a pas duré toute la saison, mais on avait un effectif court et rempli de blessés.
          Il ne faut pas non plus déresponsabiliser les joueurs. Que tu aies Guardiola ou Flick, si tu as des petits garçons timorés sur la pelouse, ou qui se projettent déjà deja en vacances ou à la coupe du monde, ou dans leur prochain club en Angleterre... Ca ne peut pas marcher. Dans l'attitude, notamment défensive sur les 2 derniers matchs, j’en veux énormément aux joueurs.
          À part Moreira et Coco, je n’en pleurerai aucun si on est amené à vendre pour remplir les caisses.

      2. Gune56
        Gune56 - dim 17 Mai 26 à 23 h 26

        Tu oublies les victoires contre Strasbourg, Lille (2 fois), Lens, Monaco.

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      3. granadino
        granadino - dim 17 Mai 26 à 23 h 27

        Vigo, l'humiliation de ce soir, Toulouse la semaine dernière, Angers, Strasbourg
        ManU l'an dernier, suivi du derby des enfers.

        Mais surtout la honte, ce manque d'ambition en se disant c'est déjà pas si mal l'Europa League, ce mec est en vacances. Comment on peut le défendre encore? Respectez vous

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      4. Avatar
        georges06 - dim 17 Mai 26 à 23 h 48

        Le bilan est très positif. Le jeu pratiqué par notre équipe fut de qualité quasiment tout au long de la saison. Fonseca est un très bon coach. Un bémol le concernant, c’est le coaching. Mais le reste c’est très bien.

        On peut déplorer cette sortie en queue de poisson mais il faut savoir analyser la saison du juillet 2025 à mai 2026.
        Moi, j’ai aimé !

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    6. granadino
      granadino - dim 17 Mai 26 à 23 h 24

      17 corners pour nous, qui ont crée plus d'occasions pour Lens en contre que pour nous
      Mata qui tire les coups francs
      Maitland Niles, déjà contre Toulouse c'était l'humiliation, par pitié plus jamais sous ce maillot
      Abner milieu plus jamais
      Ce 3-4-3 avec 30 mètres entre chaque ligne, une faute professionnelle
      L'entrée de Fofana qui ne fait pas d'appels
      Endrick à part ses 10 bonnes premières minutes, qui oublie le ballon, allez on a compris on ne te reverra plus
      Fonseca qui fait n'importe quoi encore une fois, deuxième fin de saison complètement ahurissante de gâchis et de fautes professionnelles. Son message de la semaine, oh ça va l'Europa League c'est deja pas si mal. Et on l'applaudit ?
      Et bien on a que ce qu'on mérite quand on est aussi peu ambitieux et professionnel.
      Tout ça contre l'équipe B d'un club qui n'a plus rien à jouer.
      On va bien s'amuser en jouant les tours préliminaires de C1 en ayant vendu les 3/4 de l'effectif.
      La honte est totale.

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      1. Tongariro
        Tongariro - lun 18 Mai 26 à 0 h 09

        "ahurissante de gâchis et de fautes professionnelles. Son message de la semaine, oh ça va l'Europa League c'est deja pas si mal. Et on l'applaudit ?"

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    7. Avatar
      Cicinho2 - dim 17 Mai 26 à 23 h 27

      La bonne nouvelle du soir c'est Nice de Puel et Rivière en barrages, mince je vais supporter les verts !!!

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    8. Tongariro
      Tongariro - dim 17 Mai 26 à 23 h 32

      Bon bah encore une fin de saison qui m'aura donné raison sur toute la ligne, ça me désole de le dire.

      La bise à cave, moncon et Bidulle.

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    9. florentdu42
      florentdu42 - dim 17 Mai 26 à 23 h 33

      j'ai juste un mot qui me vient de décrire comment j'ai vécu ce match.
      ABANDON.
      je me suis senti abandonner par nos joueurs

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    10. Tongariro
      Tongariro - dim 17 Mai 26 à 23 h 33

      - Nombre de saisons complètes de Fonseca dans le top 6 européen : 8
      [Paços de Ferreira 12-13, Paços de Ferreira 14-15, Braga 15-16, AS Roma 19-20, AS Roma 20-21, Lille 22-23, Lille 23-24, OL 25-26]

      - Nombre de qualif directes (sans barrage) en LdC de PF : 0 (sur 8)

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      1. Tongariro
        Tongariro - dim 17 Mai 26 à 23 h 33

        - Nombre de saisons complètes de Sage dans le top 6 européen : 1

        - Nombre de qualif directes (sans barrage) en LdC de Sage : 1 (100%)

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    11. Avatar
      FredCachou - dim 17 Mai 26 à 23 h 34

      Je persiste à dire et à écrire que Fonseca est nul. Il a échoué partout. Il reste 2 matches à Toulouse et contre Lens. Il doit motiver ses joueurs à 2000% pour gagner ces 2 rencontres pour aller en CL surtout quand on connaît les problèmes financiers de l’OL. Au lieu de ça on a eu droit au 2 pires matches de la saison. 2 daubes !. Ne rêvez pas jamais on va se qualifier en barrage. Triste

      Signaler
    12. florentdu42
      florentdu42 - dim 17 Mai 26 à 23 h 36

      pour Fonseca, sur l'ensemble de la saison, oui, il a fait du bon boulot, faut pas le nier.

      moi c est surtout aux joueurs que j'en veux car j'ai senti des joueurs pas concernés, ou alors perdus, ou qui ont lâchés.

      et je pense que Fonseca aussi s'est sûrement senti trahi

      mais des noms viennent en tête plus. ite, dont le premier est AMN qui est le symbole d'une nonchalance poussée a son summum en cette fin de saison.

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    13. Avatar
      Poupette38 - dim 17 Mai 26 à 23 h 43

      Une défaite aussi large à domicile, ça fait 37 ans qu'on avait pas vu ça

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      1. Tongariro
        Tongariro - dim 17 Mai 26 à 23 h 44

        Fonseca va encore dire que c'est à cause de Sage.

        Il aura raison, cette fois.

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    14. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 17 Mai 26 à 23 h 45

      Pas toujours d'accord avec David, mais ce soir OK, rien de bon à garder.
      Leçon de Pierrot à Paulo effectivement.
      A vite oublier , si on peut,,,,😡

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    15. Avatar
      zikos35 - dim 17 Mai 26 à 23 h 49

      Fonseca nous plante deux matchs à 60M€ en faisant sa spéciale "je me fais dessus dès qu'il y a de l'enjeu". C'est terrible...
      Maintenant les comparaisons avec Sage franchement fait arrêter vous avez vu l'effectif lensois ? Avec la moitié de leurs cadres sur le banc ils tapent toutes les équipes de ligue 1 hors PSG.

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      1. Avatar
        gOLdorak - dim 17 Mai 26 à 23 h 54

        L'effectif lensois, en début de saison, personne ne l'annonçait sur le podium.

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      2. Tongariro
        Tongariro - lun 18 Mai 26 à 0 h 09

        En début de saison les experts de L1 attendaient Lens hors top 8.

        Soit plus bas que l'OL car l'OL avait quand même des cadres (Niakhaté, Mata, Taglia, Tolisso, Fofana pas encore blessé, etc).

        Sage a fait des miracles.

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    16. janot06
      janot06 - dim 17 Mai 26 à 23 h 52

      Faillite collective et la honte à tous les étages.

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    17. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 17 Mai 26 à 23 h 56

      J’avais envie de remettre mon avatar de Gerland avec " fiers de nos couleurs ", je vais attendre un peu que ma tension redescende ....

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    18. Avatar
      zikos35 - lun 18 Mai 26 à 0 h 05

      En revanche, si Aston villa gagne l'Europa League et finit top 4 de PL, alors 1 place directe pour la LDC sera attribuée au club barragiste ayant le meilleur coefficient UEFA. Avec l'échec du Benfica qui ne sera pas barragiste, c'est Lyon qui a le meilleur coeff des barragistes actuels.
      Tout repose sur Aston Villa.

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      1. Tongariro
        Tongariro - lun 18 Mai 26 à 0 h 08

        Le Sporting a plus de points que l'OL pourtant (84 contre 65).

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        1. Avatar
          zikos35 - lun 18 Mai 26 à 0 h 17

          J'avoue que je n'avais pas checké le sporting Portugal pour moi ils étaient derrière...fausse joie.

    19. Requinqué, fier et lyonnais
      Requinqué, fier et lyonnais - lun 18 Mai 26 à 0 h 08

      Salut Poupette 38 et Dede Passion 69, c est sûr que la saison finit en eau de boudin, mais il faut voir le chemin parcouru. Aux lendemains de l annonce du maintien en ligue 1 l été dernier, on lisait sur le forum que le club devrait lutter contre le maintien. On finit à une belle 4e place n en déplaise à certains. Pourquoi devrait on craindre de de devoir jouer des barrages de ligue de champion ? Des équipes se qualifiant à cette occasion font aussi de très beaux parcours en ligue des champions. Il va falloir composer certes, mais c est que fait l équipe dirigeante depuis 1 an et de belle façon. Lens est supérieur à Lyon cette saison. On paie encore tous les joueurs blessés que l on a eus. On voit bien que Sulc, Nuamah ou encore Fofana sont en manque de compétition. L OL a fonctionné toute la saison par phase. La c était encore une phase descendante avec des joueurs qui sont fatigués. Je ne les blâme pas. Je l écris encore: ils ont mouillé le maillot toute la saison et je suis fier de cette équipe. Et que dire de Pierre Sage, c est un entraîneur aux multiples qualités. Vivement qu il revienne entraîner Lyon. Merci à cette équipe qui a une âme. Bravo pour la saison les gones.

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    20. Tongariro
      Tongariro - lun 18 Mai 26 à 0 h 22

      Je viens de regarder les qualifiés au 3ème tour de qualif de LdC :

      Y a cinq déjà qualifiés : Sporting (84 points UEFA), OL (65), Sparta Prague (38), NEC Nimegue (13) et Bruges (75) ou Union St Gilloise (48)

      Trois autres seront issus du second tour parmi : Bodo Glimt (64), Olympiakos (62), Fenerbahçe (57), Sturm Graz (28), Heart of Midlothian (11) et une équipe de Pologne.

      Si les trois meilleurs du second tour passent, on aurait alors au 3ème tour les huit équipes :
      - Sporting
      - OL
      - Bruges ou Union St Gilloise
      - Sparta Prague
      - NEC Nimègue
      - Bodo Glimt
      - Olympiakos
      - Fenerbahce

      L'OL serait forcément tête de série du 3ème tour (car dans les quatre meilleurs indice UEFA) alors éviterait à ce tour Sporting, Bodo Glimt, Bruges (s'ils y sont) ou Olympiakos (si Bruges n'y est pas).
      Mais ça peut très bien être Fenerbahce ou Sparta Prague au 3ème tour.

      Et si on va en barrages, ça pourrait être Olympiakos ou Bodo Glimt nos adversaires (si Bruges n'y est pas et qu'on est tête de série 2 derrière Sporting) mais si Bruges y est (donc tête de série avant nous) ca pourrait être Sporting ou Bruges.

      Bref, dans le pire scénario on peut avoir OL-Fenerbahce au 3ème tour et OL-Sporting en barrages.

      Tout ça début août, je le sens très mal...

      Rappelez vous du massacre contre la Sociedad en 2013 en LdC, voire du naufrage vs l'Astra Giurgiu en 2014.

      Préparez vous à retrouver l'Europa Ligue les amis.

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      1. Tongariro
        Tongariro - lun 18 Mai 26 à 0 h 43

        Apparemment Bruges sera champion donc sûrement pas au 3ème tour, ce serait l'Union St Gilloise.

        En ce cas l'OL sera tête de série des barrages aussi et ne pourrait pas jouer le Sporting.

        Dans ce cas au 3ème tour seraient potentiellement têtes de série Sporting, OL, Bodo Glimt, Olympiakos donc on peut bien avoir OL Fenerbahçe au 3ème tour (pire tirage) mais en barrages ce serait Sporting et OL têtes de série donc OL Bodo Glimt (ou OL Olympiakos) possibles.

        Mais donc normalement ni match contre le Sporting ni contre Bruges, c'est déjà ça.

        Signaler

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