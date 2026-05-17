OL - Lens : Kluivert et Sulc titulaires dans une réorganisation tactique ?

Une semaine après la défaite à Toulouse, l'OL veut réagir contre Lens pour la dernière journée de Ligue 1. Après avoir maintenu sa confiance à un onze séduisant contre Rennes, Paulo Fonseca va apporter des changements dans le choix des joueurs mais aussi tactiquement. C'est en tout cas ce que laissaient penser les dernières séances d'entraînement.

Gagner et y croire. Ce dimanche soir (21h), l'OL sait qu'il doit gagner pour valider a minima la quatrième place de la Ligue 1. Ce ne sera pas une joie totale car la Ligue des champions ne sera pas forcément acquise définitivement, mais après avoir végété entre la 6e et la 8e place ces dernières saisons, ce serait un joli bond en avant. Mais, dans leurs rêves, les coéquipiers de Corentin Tolisso espèrent gagner contre Lens et qu'Auxerre tienne en échec Lille dans le même temps. Cela permettrait de remonter sur le podium au meilleur des moments et donc de vivre un été plus paisible. Encore faut-il faire le travail sur la pelouse du Parc OL... Une semaine après un non-match à Toulouse, Paulo Fonseca ne va pas aligner le même onze. C'est presque une certitude, tant l'OL n'a pas su réagir tactiquement au système toulousain.

Des rôles hybrides pour plusieurs joueurs ?

Un 3-4-3 que Pierre Sage et le RC Lens devraient également utiliser ce dimanche soir. Plutôt que d'imprimer leur jeu, les Lyonnais devraient plutôt s'ajuster à leur adversaire. C'est en tout cas ce qui est ressorti des deux dernières séances d'entraînement. L'absence de Tyler Morton va certainement pousser à revenir à un système hybride, un peu à la manière de ce qui avait été fait contre le PSG il y a un mois.

Un 3-4-3 dans lequel Ruben Kluivert va retrouver un rôle qui se situe entre le central gauche et le latéral gauche, tandis qu'Abner va jongler entre une position de piston et celle plus axiale aux côtés d'Orel Mangala. Corentin Tolisso sera également en soutien du Belge quand Pavel Sulc, de retour dans le onze, devrait alterner entre numéro 9 et faux meneur en phase défensive pour gêner la relance lensoise, selon nos informations. Cela avait porté ses fruits à Paris avec des transitions rapides. En sera-t-il de même ce dimanche soir ?

La composition probable de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Kluivert - Maitland-Niles, Mangala, Tolisso, Abner - Endrick, Sulc, Moreira