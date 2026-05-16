OL Lyonnes - Nantes : Damaris et Shrader dans le onze

Ce samedi (18h), OL Lyonnes joue un ticket pour la finale de la Première Ligue. Face à des Nantaises séduisantes cette saison, Jonatan Giraldez a choisi d'aligner Damaris et Korbin Shrader dans l'entrejeu derrière Melchie Dumornay.

Un match en forme de répétition ? Ce samedi, OL Lyonnes dispute une demi-finale de play-offs de Première Ligue, une semaine avant la finale de la Ligue des champions. Si la crainte d'une blessure au pire des moments peut forcément trotter dans les têtes, Jonatan Giraldez ne prend pas à la légère ce match contre le FC Nantes. Tout d'abord parce qu'il y a une place en finale à aller chercher et donc cet objectif de quadruplé toujours possible. Ensuite parce que les Canaries ont montré de belles choses durant toute la saison. Et enfin parce qu'OL Lyonnes dispose d'un effectif suffisamment talentueux pour performer même avec certaines "remplaçantes".

Chawinga et Hegerberg sur le banc

Pour cet ultime rendez-vous avant de penser définitivement au FC Barcelone, Giraldez a donc choisi d'aligner la même équipe que face au PSG, à deux exceptions près. Au milieu, Lindsey Heaps et Lily Yohannes laissent leur place à Korbin Shrader et Damaris Egurrola. Pour le reste, du classique pour OL Lyonnes, avec Tabitha Chawinga et Ada Hegerberg sur le banc, en attendant de rentrer en cours de match pour reprendre du rythme avant Oslo.

La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Damaris, Shrader - Dumornay - Becho, Katoto, Brand