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Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
Korbin Shrader lors d’OL Lyonnes – Atlético de Madrid (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes - Nantes : Damaris et Shrader dans le onze

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Ce samedi (18h), OL Lyonnes joue un ticket pour la finale de la Première Ligue. Face à des Nantaises séduisantes cette saison, Jonatan Giraldez a choisi d'aligner Damaris et Korbin Shrader dans l'entrejeu derrière Melchie Dumornay.

    Un match en forme de répétition ? Ce samedi, OL Lyonnes dispute une demi-finale de play-offs de Première Ligue, une semaine avant la finale de la Ligue des champions. Si la crainte d'une blessure au pire des moments peut forcément trotter dans les têtes, Jonatan Giraldez ne prend pas à la légère ce match contre le FC Nantes. Tout d'abord parce qu'il y a une place en finale à aller chercher et donc cet objectif de quadruplé toujours possible. Ensuite parce que les Canaries ont montré de belles choses durant toute la saison. Et enfin parce qu'OL Lyonnes dispose d'un effectif suffisamment talentueux pour performer même avec certaines "remplaçantes".

    Chawinga et Hegerberg sur le banc

    Pour cet ultime rendez-vous avant de penser définitivement au FC Barcelone, Giraldez a donc choisi d'aligner la même équipe que face au PSG, à deux exceptions près. Au milieu, Lindsey Heaps et Lily Yohannes laissent leur place à Korbin Shrader et Damaris Egurrola. Pour le reste, du classique pour OL Lyonnes, avec Tabitha Chawinga et Ada Hegerberg sur le banc, en attendant de rentrer en cours de match pour reprendre du rythme avant Oslo.

    La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Damaris, Shrader - Dumornay - Becho, Katoto, Brand

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    6 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 16 Mai 26 à 17 h 15

      Merci David, suffisait de demander ! 😜
      Jour de match, alors je réapparais, en espérant que le robot me fiche la paix !...
      ALLEZ LES FILLES ! 💖💙

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      1. dede74
        dede74 - sam 16 Mai 26 à 17 h 20

        Tu m'as grillé de quelques secondes ! la jeunesse 😂

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    2. dede74
      dede74 - sam 16 Mai 26 à 17 h 15

      Bonne composition, assez solide et performante pour contrarier et battre les canaries, malgré leur vaillance et leur bon jeu.

      Signaler
    3. Avatar
      brad - sam 16 Mai 26 à 17 h 31

      C'est la compo qu'il va présenter à Oslo sauf surprise , seul le poste de 9 peut bouger et le 6

      Signaler
    4. Avatar
      dami43 - sam 16 Mai 26 à 17 h 43

      Ménager le plus vite possible nos facteurs X Melchie et Jule.

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    5. Avatar
      calone - sam 16 Mai 26 à 17 h 47

      bonjour à tous
      match couperet en espérant surtout aucune blessure.

      une âme charitable aurait-elle un lien ? merci d’avance

      Signaler

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