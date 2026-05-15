Ce samedi, OL Lyonnes affronte le FC Nantes en demi-finale des play-offs de Première Ligue. Dans un Parc OL où sont attendus 6 000 spectateurs pour ce "match de Wouf", Jonatan Giraldez pourra à nouveau compter sur Ada Hegerberg.

Elles ne veulent pas donner leur part au chien. Ce samedi (18h), les joueuses d’OL Lyonnes comptent bien faire respecter la hiérarchie de la saison régulière contre le FC Nantes et être toujours en course pour le quadruplé qu’elles recherchent tant. Dans ce "match de Wouf" durant lequel les supporters lyonnais peuvent toujours s’offrir trois places pour venir avec leur chien, l’objectif sera donc de faire un pas supplémentaire vers cette razzia. Pour ce faire, les Lyonnaises espèrent que leurs supporters donneront de la voix. Après avoir été 22 000 face à Arsenal il y a quinze jours, ils seront bien moins nombreux ce samedi. Le club vise une affluence entre 5 à 6000 spectateurs pour cette demi-finale inédite des play-offs.

Diani aperçue en béquilles

Une dernière répétition avant la finale de la Ligue des champions à Oslo le 23 mai prochain. Cette demi-finale, Ada Hegerberg y participera. De retour à l’entraînement cette semaine avec un programme adapté en reprise, la Norvégienne est bien disponible après son forfait pour la finale de la Coupe de France dimanche dernier. Au rayon des absences, Alice Sombath ne fait pas partie du groupe, tandis qu'il reste toujours les absentes de longue date. On y retrouve Liana Joseph, Teagan Micah, Elma Juntilla Nelhage, Inès Benyahia, la recrue brésilienne Giovanna et Kadidiatou Diani. Cette dernière a subi une opération lundi et aperçue avec des béquilles ce vendredi.

Le groupe d'OL Lyonnes : Behadj, Endler - Bacha, Engen, Lawrence, Renard, Svava, Tarciane - Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Katoto, Hegerberg