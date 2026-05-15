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Corentin Tolisso avec l'équipe de France
Corentin Tolisso avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Tolisso (OL) réagit à son absence de la liste des Bleus pour la Coupe du monde

  • par Tristan Le Pezennec
  • 5 Commentaires

    • Absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, Corentin Tolisso a réagi sur ses réseaux sociaux. Avec classe, comme souvent.

    Le pressing intense d’Alexandre Lacazette n’aura pas suffi. Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 Bleus qu’il emmènera avec lui de l’autre côté de l’Atlantique pour disputer la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet). Comme l’on pouvait s’y attendre, Corentin Tolisso n’en fait pas partie. Malgré une saison impressionnante avec l’OL (15 buts et 7 passes décisives toute compétitions confondues), le natif de Tarare ne disputera pas un deuxième Mondial. Champion du monde en 2018, titulaire en quart de finale face à l’Uruguay (2-0), il n’a plus été appelé avec les Bleus depuis 2021 et un Euro raté par l'équipe de France.

    Il ne pouvait pas faire beaucoup plus

    S’il s’était fixé cette Coupe du monde comme un objectif important, Tolisso semblait davantage résigné ces dernières semaines, notamment depuis son absence lors du dernier rassemblement, en mars. Le capitaine lyonnais a tout mis en œuvre depuis deux saisons maintenant pour pouvoir prétendre à une place dans le groupe, mais telle est la nature d’une liste, il faut faire des choix. Et le sélectionneur s’est exprimé à ce propos, quelques instants après l’annonce officielle.

    Une réaction sans amertume

    Le milieu de 31 ans, lui, a réagi sur son compte Instagram. Il a d’abord reposté une vidéo où l’on voit les supporters de l’OL reprendre le nouveau chant à sa gloire qui anime le Parc OL en cette fin de saison. Puis, il s’est exprimé à travers quelques mots bien sentis : "Pas l’habitude de m’exprimer comme ça, mais au vu de tout le soutien et de tous les messages reçus, je voulais vous dire un immense merci. Déçu, c’est sûr, parce que je m’étais donné les moyens d’atteindre cet objectif qui était d’aller à la Coupe du monde, mais c’est la vie, c’est comme ça", a-t-il philosophé. Comptez sur moi pour en faire encore plus et ne jamais rien lâcher. Force à l’équipe de France".

    Avec une photo de lui, sous la pluie de Moscou, soulevant la Coupe du monde en 2018. Celle-là, personne ne lui enlèvera.

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    1. Juni38
      Juni38 - ven 15 Mai 26 à 13 h 04

      Tu es dans l'équipe type de la saison , mais ça ne suffisait pas aux yeux du sélectionneur .
      Il a préféré enlever un milieu que te prendre .
      J'espère que tu soulèveras une coupe avec l'OL la saison prochaine .

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      1. Koko
        Koko - ven 15 Mai 26 à 13 h 11

        +10000

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    2. Avatar
      Poupette38 - ven 15 Mai 26 à 13 h 20

      Malick Fofana et Orel Mangala doivent être déçu eux aussi

      Signaler
      1. Avatar
        Vudailleurs - ven 15 Mai 26 à 13 h 48

        Fofana c'est dramatique. Victime d'un attentat délibéré d'un strasbourgeois, il a mis un serieux frein à sa carrière. Les sanctions ne sont pas assez lourdes pour ceux qui provoquent ce type de blessures longue durée

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    3. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 15 Mai 26 à 13 h 30

      S’il annonce un transfert dans les 15 jours il a encore une chance.

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