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Ballon de la Ligue 1 (crédit : David Hernandez)

Mercato : le jeune Haktan Sener prolonge avec l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Footballeur de la génération 2007, Haktan Sener a prolongé d'un an son contrat avec l'OL. Le voilà lié au club jusqu'en 2027 pour jouer avec la réserve.

    La semaine passée est sortie la liste des joueurs que l'OL ne garderait pas au sein de son Académie. Chez les 2007, Timothée Dutot, Wassim El Abrougui, Estéban Thyvent et Saad Nader ne sont pas conservés. Leur compère, Haktan Sener, lui, a prolongé en début de semaine avec son club formateur. Arrivé en 2023, il a cette saison alterné entre les U19 (11 apparitions) et la réserve en National 3 (6 matchs). Il était notamment le capitaine choisi par Florent Balmont voilà dix jours face à Metz (3-2).

    Un effectif Pro 2 plus aguerri ?

    L'international turc U19 (neuf capes) reste un an de plus à l'Olympique lyonnais. Il est désormais lié aux Rhodaniens jusqu'en juin 2027. L'an prochain, il sera exclusivement avec le groupe Pro 2, puisqu'il basculera dans la catégorie U20.

    Évoluera-t-il avec Axel Bargain (Goal FC) et Philippe Nkouka (Bourgoin-Jallieu) ? Ces deux footballeurs sont en tout cas dans le viseur lyonnais. A priori, l'effectif N3 devrait être renforcé et plus expérimenté en 2026-2027. Le milieu de terrain né à Vienne (Isère) en fera à coup sûr partie.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 14 Mai 26 à 14 h 33

      Perso, j'aimerais bien voir la prolongation d'A. Moreira annoncée depuis quelques jours se concrétiser

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