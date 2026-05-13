Capitaine des U19 de l'OL, Kenan Doganay n'en a pas fini avec sa saison. Si les jeunes Lyonnais n'ont pas décroché de place pour les play-offs, le milieu disputera l'Euro U17 avec l'équipe de France (25 mai - 7 juin).

Une fin de saison en eau de boudin. Pour les U19 de l'OL, les espoirs de la fin de l'exercice 2025-2026 n'ont pas trouvé d'écho dans les performances. De retour en quarts de finale de la Coupe Gambardella, les joueurs de Florent Balmont n'ont pas existé face à Rennes. Il restait encore l'objectif des play-offs en championnat, mais là encore, les Lyonnais ont déjoué, finissant certes à la troisième place, mais sans vraiment avoir toutes les cartes en mains pour se mêler à la bataille. Place désormais à la préparation de la saison prochaine, même si pour certains, il reste encore des échéances dans cette fin de saison. Ce sera notamment le cas de Kenan Doganay. Au même titre qu'Adam Alioui et Walid Nechab qui disputent la CAN U17, le milieu de terrain participera à un tournoi continental avec l'équipe de France.

Hamdani pas retenu

Le capitaine des U19 de l'OL fait partie de la liste de José Alcocer pour disputer l'Euro U17 qui se tiendra en Bosnie. Le San-Priot a rendez-vous le 19 mai prochain à Clairefontaine pour préparer ce rendez-vous européen qui se jouera du 25 mai au 7 juin prochain. Doganay est l'unique représentant de l'OL, puisqu'Adil Hamdani, pourtant dans les dernières listes, n'a pas été retenu. La France affrontera l'Italie (26), le Danemark (29 mai) et le Monténégro (1er juin) en phase de poule à Tallinn.