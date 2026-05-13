OL - Mercato : un attaquant slovaque sur les tablettes ?

L’OL serait très attentif à la situation de Tomas Bobcek, attaquant international slovaque évoluant en Pologne, et pourrait même formuler une offre prochainement.

Un compatriote pour Dominik Greif à l’OL ? Selon les informations du média polonais Trojmiasto.pl, l’Olympique lyonnais aurait des vues sur Tomas Bobcek dans l’optique de renforcer son attaque la saison prochaine. International slovaque (deux sélections, un but) depuis 2025, il évolue en Pologne, du côté du Lechia Gdansk, depuis 2023.

Il réalise une saison pleine dans le championnat polonais cette saison. Il est le meilleur buteur et le joueur le plus décisif d’Ekstraklasa, avec 17 buts et six passes décisives en l’espace de 28 matchs. Une performance remarquable, encore renforcée par le fait qu’il évolue au sein d’une équipe relégable, classée à la seizième position.

Meilleur joueur du championnat polonais

Formé en Slovaquie, le grand droitier (1m87) de 24 ans est évalué à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, soit la plus grosse valeur marchande du championnat. Le directeur technique de l’OL, Matthieu Louis-Jean, se serait rendu sur place récemment pour superviser le joueur de plus près. S’il veut aller plus loin, l’OL devra faire avec la concurrence de Monaco, également présent sur le dossier. Les dirigeants monégasques auraient même formulé une première offre, à hauteur de 12 millions d’euros, mais l’OL reste dans la course et pourrait passer à l’offensive avant la fin du mois de mai.

Alors que des questions se posent autour de l'avenir de Roman Yaremchuk, prêté avec option d’achat par l’Olympiakos, le recrutement de Tomas Bobcek, sous contrat jusqu’en 2030 avec le Lechia Gdansk, pourrait apporter un premier élément de réponse.