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Pavel Sulc avec la Tchèquie
Pavel Sulc avec la Tchèquie (Photo by Michal Cizek / AFP)

OL : Pavel Sulc et Adam Karabec présélectionnés pour le Mondial

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • Le sélectionneur de la République Tchèque vient d’annoncer sa liste pour la Coupe du Monde. Les lyonnais Pavel Sulc et Adam Karabec en font partie.

    Ils seront au moins deux à représenter l’OL en Amérique. En attendant les convocations de Moussa Niakhaté avec le Sénégal, celle de Nicolas Tagliafico avec l’Argentine, peut-être celle de Corentin Tolisso ou encore celle d’Endrick avec le Brésil, Pavel Sulc et Adam Karabec ont été sélectionnés avec leur sélection. À l’instar de son jeune coéquipier brésilien, il est possible que le numéro 7 lyonnais ne soit plus un joueur de l’OL au cours de la compétition, si le club rhodanien décide de ne pas lever l’option d’achat.

    Karabec porté disparu avec l'OL

    C’est grâce à ses performances à Lyon que Karabec a pu intégrer le groupe tchèque, et faire ses débuts en septembre 2025. Plutôt bon à son arrivée à l’OL, ses prestations se sont avérées de moins en moins convaincantes au fil du temps et il a progressivement disparu de la rotation de Paulo Fonseca. Sa dernière titularisation remonte au 15 mars dernier, au Havre (0-0). Depuis, il a disputé 29 minutes en l’espace de huit matchs et il n’était même pas dans le groupe pour le déplacement à Toulouse.

    Sulc titulaire à la Coupe du monde ?

    Le destin est tout autre pour son compatriote, Pavel Sulc. Débarqué du Viktoria Plzen l’été dernier, il a mis un peu de temps à s’adapter et à se connecter avec ses partenaires, mais sa première saison entre Rhône et Saône reste une immense réussite. Freiné par des petits pépins physiques, il est l'un des lyonnais le plus décisif cette saison, avec quatorze buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues.

    Avec la sélection, il a été l'un des artisans majeurs de la qualification pour le Mondial américain. En finale des barrages face au Danemark de Noah Nartey, il avait ouvert le score d'une sublime frappe du droit. La République Tchèque avait validé son billet à la maison aux tirs au buts (2-2, 3-1 aux t.a.b.). Récemment élu joueur tchèque de l'année 2025, il devrait avoir un rôle prépondérant cet été au côté de Patrik Schick à la pointe de l'attaque. La République Tchèque, qui n'avait plus participé à une Coupe du monde depuis vingt ans, fait partie du groupe A et afrontera la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et le Mexique, l'un des pays hôtes.

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    1. Avatar
      Poupette38 - mar 12 Mai 26 à 16 h 56

      Si l'OL termine 4e, il devra passer par un tour préliminaire + 1 barrage, ils seront frais nos joueurs qui auront participé à la Coupe du Monde 😰

      Signaler
    2. RBV
      RBV - mar 12 Mai 26 à 17 h 07

      Karabec ? Waow…pas dingue le vivier tchèque du coup…

      Signaler

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