OL : Pavel Sulc ambitieux pour la Coupe du monde de la Tchéquie

Meilleur buteur de l'OL, Pavel Sulc a grandement contribué à qualifier la Tchéquie pour la Coupe du Monde 2026. Il nourrit de grandes ambitions pour sa sélection.

Il est devenu l'un des héros du pays, le 31 mars dernier, lorsque la Tchéquie a arraché son billet pour la Coupe du Monde 2026. D'une reprise de volée délicieuse, il lançait parfaitement son équipe face au Danemark. "C'était une nuit magique, s'est-il rappelé face à la presse avant OL - Auxerre (samedi 15h). C'était un match difficlie mais un moment incroyable".

Finalement, les Tchèques avaient dû passer par une séance de tirs au but pour délivrer tout un peuple qui attendait ça depuis vingt ans (2-2, 3-1). Un scénario identique à celui de la demi-finale face à l'Irlande quelques jours plus tôt (2-2, 4-3 aux TAB).

"Je garde la Coupe du Monde dans un coin de ma tête"

Titulaire lors des deux rencontres au côté de Patrik Schick sur le front de l'attaque, il avait été remplacé à chaque fois lors des prolongations. Sauf pépin, il sera du rendez-vous américain au mois de juin. Il s'est d'ailleurs exprimé sur une potentielle appréhension à la suite de ses soucis musculaires récents. "Je ne suis pas inquiet la blessure car ma blessure est soignée. Je garde la Coupe du Monde dans un coin de ma tête mais cela n'a pas d'impact sur ce que je fais à l'OL. J'ai très envie d'y aller, car c'est rare pour notre pays." Ce ne sera, effectivement, que la deuxième participation de l'histoire du pays, après 2006.

Un groupe très ouvert

Les coéquipiers de Pavel Sulc seront opposés, dans le groupe A à l'Afrique du Sud, à la Corée du Sud et à l'un des pays hôtes, le Mexique. "Je pense que l'on peut viser la première ou la deuxième place. On aura un gros match face au Mexique à Guadalajara, à 1500 mètres d'altitude. Ça va être difficile mais nous avons des ambitions". Celui qui vient d'être élu footballeur tchèque de l'année a bien raison d'espérer. Son groupe est abordable, et il ne serait pas surprenant de voir la République Tchèque terminer en tête de sa poule. On ne serait pas vraiment surpris, non plus, si elle finissait dernière.