OL - Auxerre : la Ligue des champions oui, mais…

Remonté à la troisième place de la Ligue 1 après son succès contre le PSG, l’OL peut croire à un destin qui le ferait retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Mais la prudence est de mise, quand bien même le barragiste Auxerre se profile à Décines ce samedi (15h).

Une gastronomie lyonnaise mise à l'honneur, un horaire (15h) qui facilite la venue des familles et un temps des plus estivaux, ce samedi 25 avril a tout pour être une belle fête à Décines. Une semaine après l’énorme coup (1-2) réalisé par l’OL sur la pelouse du Parc des Princes, le Parc OL retrouve ses "héros" pour un match d’un tout autre prestige. Après le strass et les paillettes parisiennes, place à une affiche qui sent bon le terroir français avec la venue d’Auxerre. Un bon vin de Bourgogne ne serait pas déplaisant pour accompagner le mâchon qui se tiendra à Décines dans la matinée, mais l’heure n’est pas à avoir une indigestion.

Au contraire, Paulo Fonseca et ses joueurs veulent surfer sur la dynamique de deux succès de suite pour continuer à y croire. Croire à quoi ? À la Ligue des champions, bien évidemment. Une compétition qui fuit le club septuple champion de France depuis six ans et qui serait une belle récompense pour cette saison surprenante à plus d’un titre. "Cette compétition constitue une pression positive. C’est un objectif auquel nous devons penser à chaque instant. Nous restons calmes, mais tout le monde est conscient de l’enjeu, a avoué le coach lyonnais vendredi. Personne ne nous imaginait à cette place à ce stade de la compétition ; nous avons de l’ambition et nous mesurons pleinement l'importance du moment présent."

Aussi prudent dans la victoire que dans la défaite

Remontés à la troisième place lors de la 30e journée, les Lyonnais ont la possibilité de mettre la pression sur leurs concurrents en jouant à 15h ce samedi. Seulement, dans l’excitation survenue après le succès contre le PSG, le groupe lyonnais a souhaité rester fidèle à sa ligne de conduite. Celle de ne pas s’enflammer quand les vents poussent dans le dos et de ne pas tout brûler quand les courants sont contraires comme cette série de neuf matchs sans succès.

L’OL ne sait que trop bien d’où il vient et ne veut pas crier victoire trop vite. Car le chemin est encore long avec quatre matchs à disputer et surtout un groupe de cinq équipes qui se tiennent en quatre points pour cette course à la C1. "Notre situation nous permet d’être dans le peloton de ces équipes qui ont le même objectif avec la Ligue des champions, a poursuivi Fonseca. Naturellement, c’est une victoire contre le PSG qui apporte de la confiance, beaucoup de confiance. Mais ce n’est qu’une victoire, ce ne sont que trois points."

La quatrième place, un cadeau empoisonné ?

Il en faudra certainement un peu plus du double pour espérer accrocher les deux dernières places qualificatives pour la Ligue des champions. Enfin pas totalement qualificatives puisque la quatrième pousserait à jouer un barrage et un tour préliminaire. Au sein du club, cette perspective n’enchante personne, que ce soit en termes logistiques, de mercato et tout simplement de plan sportif. Mais personne ne crachera dessus s’il faut y passer. Alors quand Paulo Fonseca parle "d’être conscient de l’importance" du match face à Auxerre, il ne parle pas seulement de terrain. Au coude à coude avec le LOSC et en attendant de recevoir Rennes dans une semaine, les coéquipiers de Corentin Tolisso savent qu’il y a aussi un enjeu économique dans ce sprint final. Une pression supplémentaire dont le vestiaire essaie de se détacher un maximum pour performer.