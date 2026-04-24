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Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL)
Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Comme à Monaco, Auxerre espère "mettre en difficulté" l’OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Une semaine après avoir accroché Monaco 2-2, l’AJ Auxerre compte s’appuyer sur cette rencontre pour mettre en difficulté l’OL. Même si le contexte sera différent avec un stade bien plus rempli qu’à Louis II.

    Dans la course au maintien, jouer deux fois de suite à l’extérieur n’est pas forcément un cadeau comme on les aime. Encore plus quand il s’agit de se rendre chez deux prétendants à la Ligue des champions en cette fin de saison. C’est pourtant ce que vit Auxerre. Après avoir rendu visite à Monaco le week-end dernier, l’AJA va prendre la direction de Décines ce vendredi en fin de journée. Deux affiches qui pourraient donner le vertige à l’actuel 16e de Ligue 1, qui joue sa place dans l’élite sur les quatre prochaines journées.

    Seulement, le nul décroché dans la Principauté a donné du baume au cœur. Même si le scénario laisse des regrets après avoir mené 2-0 au stade Louis II. "Cela reste un bon point", a souligné Christophe Pélissier. Auxerre n’est certes pas plus avancé mathématiquement, mais a au moins le mérite de prendre de la confiance avant de débarquer au Parc OL.

    "Le contexte sera différent de celui à Monaco"

    Après sa victoire 2-1 à Paris, l’OL fait encore un peu plus office d’ogre pour les Bourguignons, mais pas question pour eux d’arriver déjà vaincus. Le nul à Monaco a montré qu’il était possible d’accrocher les gros avec de précieux points dans la course au maintien. À l’image du match aller qu’Auxerre aurait pu remporter sans un grand Dominik Greif, il y a de l’espoir. "On sait où on met les pieds. On connaît leur qualité d'effectif. Il faut aller là-bas en se disant qu'on peut aussi les mettre en difficulté. Il faudra être solide défensivement, mais pas frileux comme la première mi-temps à Monaco, a noté Pélissier. On a cette qualité-là. La confiance doit amener encore plus vu ce qu'on est capable de faire. Mais ce sera encore plus difficile, car ce n'est pas le même contexte, notamment le public. C'est un défi supplémentaire à relever."

    Dans son objectif qu’est la Ligue des champions, les joueurs de Paulo Fonseca veulent fructifier la victoire au Parc des Princes et ne comptent pas laisser des points en route.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      gOLdorak - ven 24 Avr 26 à 12 h 27

      Auxerre va vouloir livrer contre nous exactement le match qu'on a livré contre Paris : motivation et concentration maximale, efficacité absolue en contre. Ils jouent leur vie, donc le match a de fortes chances d'être encore plus compliqué que celui contre le PSG – surtout si on fait l'erreur de ne pas être à fond.

      De toute façon, entre ça, Rennes ou Lens, on en a fini avec les matchs "faciles". On va vite voir si on a retrouvé le mojo, parce que si ce n'est pas le cas on va très vite dégringoler des places européennes. Le coach de Monaco a bien résumé ce qui se joue d'ici à la fin de saison: plus aucun droit à l'erreur.

      On va vite voir si on a encore quelque chose à jouer ce soir.

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