Passé par l’OL pendant quatre saisons, Tony Vairelles a vécu une carrière et une vie faites de hauts et de bas. Une mini-série est actuellement diffusée sur la plateforme de France Télévisions.

Il aurait pu être l’homme qui aurait permis à Cristiano Ronaldo de porter le maillot de l’OL si le club lyonnais avait donné son accord. Un brin réducteur pour un attaquant qui a surtout été champion de France à deux reprises, international français (huit sélections, un but) et une icône à sa manière. Tony Vairelles, c’est le foot qui sent bon les années 90 avec cette coupe mulet, l'épopée du RC Lens en 1998 et 1999 et un transfert vers l’OL qui a fait du bruit.

Vairelles revient sur la rixe de 2011

Mais, il est aussi un joueur qui n’a peut-être pas connu l’ascension attendue et pour qui l’après-carrière n’a pas été de tout repos. Ayant dû passer par la case prison, Tony Vairelles est un personnage à part entière. En ce sens, une mini-série est actuellement disponible sur la plateforme de France Télévisions. Quatre épisodes qui retracent la vie de l’ancien Lyonnais de la gloire à la déchéance, sans éluder le sujet de la rixe de 2011.