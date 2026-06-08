Décédé à seulement 43 ans, Bryan Bergougnoux va recevoir un ultime hommage ce lundi 8 juin à Lyon. Les obsèques de l'ancien joueur de l'OL auront lieu à 14h30 au gymnase de la Ficelle dans le quatrième arrondissement.

Samedi, le stade de Gerland ne l'a pas oublié, pas plus que Bernard Lacombe et Fleury Di Nallo. En amont des 100 ans de l'enceinte pour LOU - Montpellier, Bryan Bergougnoux et les deux autres défunts ayant porté le maillot de l'OL ont reçu un hommage appuyé. Cela fait dix jours et l'émotion est toujours aussi vive pour tous ceux qui l'ont connu. Le 29 mai dernier, Bryan Bergougnoux a été fauché en plein vol à seulement 43 ans en se rendant au Stadium de Toulouse pour le "Tournoi des Légendes". Deux malaises, dont un dernier qui aura été fatal pour l'ancien joueur de l'OL.

Une cérémonie au gymnase de la Ficelle

Les supporters lyonnais pourront lui rendre un ultime hommage dans la capitale des Gaules. En effet, les obsèques de Bryan Bergougnoux auront lieu dans le quatrième arrondissement de Lyon. Ils se dérouleront ce lundi 8 juin à partir de 14h30 au gymnase de la Ficelle (65 boulevard des Canuts). L'occasion de saluer une dernière fois la mémoire de celui qui avait vécu un rêve en portant le maillot de sa ville et qui se laissait à rêver de prendre place sur le banc de l'OL un jour...