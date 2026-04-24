À la veille du match entre l’OL et Auxerre, Paulo Fonseca pourra très certainement compter sur Pavel Sulc et Corentin Tolisso. Les deux joueurs étaient présents à l’entraînement ce vendredi matin.

Les premières chaleurs sont là et les débardeurs étaient de sortie sur la pelouse du terrain numéro 2 du GOLTC. Cela reste une bonne préparation en vue du match qui se tiendra ce samedi (15h) avec la venue d’Auxerre au Parc OL. Le soleil devrait être bien présent et pourrait bien être un élément à prendre en compte. Néanmoins, Paulo Fonseca a d’autres problèmes à gérer et notamment les pépins dans son effectif. Ils sont toutefois de moins en moins nombreux puisque Pavel Sulc et Corentin Tolisso ont repris avec le groupe depuis deux jours. Le meilleur buteur lyonnais et le capitaine rhodanien étaient encore une fois bien présents ce vendredi matin en veille de match.

Kango avec la réserve ce vendredi

Une bonne nouvelle dans ce sprint final pour l’OL, qui retrouve de plus en plus de forces vives. Le groupe est encore loin d’être au complet, mais il y a du positif dans ces retours. Nicolas Tagliafico va également s’ajouter à la liste des retours après ses trois matchs de suspension. En revanche, OL - AJA ne sera pas le match qui verra Ernest Nuamah rejouer avec le maillot lyonnais. Le Ghanéen est toujours en travail individuel, au même titre que Malick Fofana. Les deux ailiers manqueront à l’appel ce samedi, tout comme Steeve Kango qui s’est entraîné avec la réserve ce vendredi.