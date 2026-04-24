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Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
Les joueurs de l’OL sur un corner d’Angers (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Ligue 1 : l’OL réussit bien contre les équipes de la deuxième partie de tableau

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • Troisième de Ligue 1, l’Olympique lyonnais est invaincu depuis douze rencontres face à des adversaires classés dans la deuxième partie du classement. Cela tombe bien, il affronte Auxerre, seizième et barragiste, ce samedi (15h).

    Avec quatre matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison, l’OL est lancé dans son sprint final. Victorieux de Lorient (2-0) et du Paris Saint-Germain (1-2), il a réussi à inverser la tendance et relancer une dynamique positive après un terrible enchaînement de neuf matchs sans le moindre succès. Il s’attaque désormais à l’AJ Auxerre, invaincu depuis cinq rencontres, mais seizième de Ligue 1, en position de barragiste.

    Une série longue de douze matchs

    Et l’OL est dans une spirale positive face aux équipes classées dans la deuxième partie de tableau. Cela fait désormais douze matchs que les Rhodaniens n’ont pas perdu contre une équipe située entre la dixième et la dix-huitième place (6 victoires et 6 nuls). Il faut remonter à la huitième journée de championnat pour trouver trace d’une pareille défaite. C’était à Nice, actuellement quinzième, et les Lyonnais avaient perdu malgré un doublé de Pavel Sulc (3-2). La semaine d’avant encore, l’OL s’était incliné face à Toulouse au Parc OL. Malick Fofana avait ouvert le score en étant à la conclusion d’un mouvement collectif somptueux, mais les hommes de Paulo Fonseca s’étaient effondrés en fin de partie (1-2).

    Trois matchs nuls consécutifs, un seul but marqué

    Ces deux défaites restent les seules de la saison lyonnaise face à des adversaires de la deuxième moitié du classement. Mais l’OL devra hausser le niveau face aux Bourguignons, qui ont fait trembler Monaco la semaine dernière (2-2). La formation rhodanienne reste sur trois matchs nuls face à ce type d’opposition, dont deux scores nuls et vierges. Elle a arraché un nul grâce un penalty de Corentin Tolisso dans le temps additionnel face au Paris FC (1-1). Ensuite, elle a livré deux prestations indigentes face au Havre (0-0) et à Angers (0-0). Ce genre de contre-performances qu’il vaudrait mieux éviter de reproduire ce samedi (15h).

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    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 24 Avr 26 à 11 h 52

      En tout cas moi je suis pour la tactique adopté face au PSG. Rester en bloc bas et partir en contre attaque. On a exactement les joueurs pour ça ! Les fusées Moreira et Endrick devant, et puis Morton, voir même Tolisso pour les lancer.

      Malheureusement on sait très bien que le coach va insister pour jouer haut et jouer la possession, ce qui peut nous faire vaciller et nous pomper pas mal d'énergie.

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    2. Avatar
      Poupette38 - ven 24 Avr 26 à 12 h 04

      Ce n'est pas du tout la physionomie du jeu de l'OL et ça ne date pas d'hier, ni de PF, contre le psg, obligé, difficile de leur prendre le ballon quand tous les titulaires sont là j'entends .

      Signaler

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