Troisième de Ligue 1, l’Olympique lyonnais est invaincu depuis douze rencontres face à des adversaires classés dans la deuxième partie du classement. Cela tombe bien, il affronte Auxerre, seizième et barragiste, ce samedi (15h).

Avec quatre matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison, l’OL est lancé dans son sprint final. Victorieux de Lorient (2-0) et du Paris Saint-Germain (1-2), il a réussi à inverser la tendance et relancer une dynamique positive après un terrible enchaînement de neuf matchs sans le moindre succès. Il s’attaque désormais à l’AJ Auxerre, invaincu depuis cinq rencontres, mais seizième de Ligue 1, en position de barragiste.

Une série longue de douze matchs

Et l’OL est dans une spirale positive face aux équipes classées dans la deuxième partie de tableau. Cela fait désormais douze matchs que les Rhodaniens n’ont pas perdu contre une équipe située entre la dixième et la dix-huitième place (6 victoires et 6 nuls). Il faut remonter à la huitième journée de championnat pour trouver trace d’une pareille défaite. C’était à Nice, actuellement quinzième, et les Lyonnais avaient perdu malgré un doublé de Pavel Sulc (3-2). La semaine d’avant encore, l’OL s’était incliné face à Toulouse au Parc OL. Malick Fofana avait ouvert le score en étant à la conclusion d’un mouvement collectif somptueux, mais les hommes de Paulo Fonseca s’étaient effondrés en fin de partie (1-2).

Trois matchs nuls consécutifs, un seul but marqué

Ces deux défaites restent les seules de la saison lyonnaise face à des adversaires de la deuxième moitié du classement. Mais l’OL devra hausser le niveau face aux Bourguignons, qui ont fait trembler Monaco la semaine dernière (2-2). La formation rhodanienne reste sur trois matchs nuls face à ce type d’opposition, dont deux scores nuls et vierges. Elle a arraché un nul grâce un penalty de Corentin Tolisso dans le temps additionnel face au Paris FC (1-1). Ensuite, elle a livré deux prestations indigentes face au Havre (0-0) et à Angers (0-0). Ce genre de contre-performances qu’il vaudrait mieux éviter de reproduire ce samedi (15h).