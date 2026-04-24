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Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, et sa présidente Michele Kang (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Une incertitude économique autour de l’OL qui inquiète

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Jeudi, l’agence Morningstar DBRS a maintenu la note de l’OL mais a abaissé la perspective de notation de stable à négative. La faute au flou entourant Eagle Football.

    Sur le terrain, tout se passe plutôt bien. La longue série de neuf matchs sans victoire a empêché l’OL de concourir à plusieurs objectifs sur la fin de saison. Toutefois, la course à la Ligue des champions reste dans le viseur des Lyonnais et cela pourrait bien embellir cette saison de toutes les surprises sportives. Cependant, ce qui se passe en dehors du rectangle vert vient encore gâcher la joie des supporters rhodaniens et donner des maux de tête à la direction. Dernièrement, une décision du tribunal de Rio a créé encore des remous, même si le club reste dans l’attente des documents actant tout cela. Néanmoins, cela renforce le flou entourant Eagle Football et cela n’échappe pas à l’agence Morningstar DBRS.

    La gestion de Textor fait encore des dégâts

    Dans une note publiée jeudi, la quatrième plus grosse agence de notation au monde selon ses dires a confirmé la notation de l’Olympique lyonnais et la notation de crédit de ses obligations senior à BBB. Seulement, elle a apporté un bémol en abaissant la perspective de ces deux notations de stable à négative. "La tendance négative reflète la pression à la baisse exercée sur la notation en raison des incertitudes entourant les nouveaux propriétaires et leurs projets financiers et opérationnels pour le club", peut-on lire alors que le club est à la vente avec une potentielle reprise par Michele Kang et Ares. Pas suffisant pour rassurer et continuer à payer les pots cassés de John Textor coupable "de défaillances importantes en matière de gouvernance, notamment un manque de rigueur dans la gestion des dépenses du Club".

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    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 24 Avr 26 à 10 h 29

      A l'inverse de l'agence de notation , j'ai pour ma part confiance en Michelle Kang pour remonter le bateau à flot , personne d'autre ne peux faire mieux qu'elle .

      Signaler
    2. cavegone
      cavegone - ven 24 Avr 26 à 10 h 33

      L’incertitude c’est la justice. Ne sous estimons pas ce paramètre parfois imprévisible.

      Et l’imprévisibilité la bourse n’aime pas du tout.

      J’ai confiance en Kang mais absolument pas en la justice. Surtout l’internationale.

      Signaler

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