OL - Auxerre : un match aller insipide

Au stade de l’Abbé Deschamps, en novembre dernier, Auxerrois et Lyonnais s’étaient quittés sur un match nul qui n’est pas resté dans les mémoires (0-0).
Une confrontation automnale que tout le monde aimerait oublier. Le 23 novembre dernier, l’OL se rendait à Auxerre, lanterne rouge qui n’avait plus gagné depuis deux mois et qui restait sur quatre rencontres sans le moindre but marqué. Mais il n'était pas non plus en plein cœur d’une période faste. Les Lyonnais restaient sur une série de quatre sorties sans victoire, avec des scénarios cruels comme face au Paris FC (3-3) ou à la maison contre le PSG (2-3).
Paulo Fonseca avait aligné son équipe en 4-2-3-1 avec Tolisso et Tessmann au milieu, Merah en soutien de Martin Satriano, avec Afonso Moreira et Adam Karabec pour animer les côtés. Les Lyonnais s’étaient fait complètement bouger en première période. L'AJA pensait même ouvrir le score grâce à une belle volée de Rudy Matondo, avant que le but ne soit refusé pour une faute sur Clinton Mata.
Les gardiens avaient brillé
Une fois n’est pas coutume, Dominik Greif avait été le meilleur joueur lyonnais de la partie. Décisif en sortant le penalty de Lassine Sinayoko en première période, il avait permis à sa formation de quitter la Bourgogne avec un point et un clean sheet (0-0).
Dans le second acte, les Rhodaniens avaient à peine haussé le curseur, mais pas suffisamment pour faire sauter le verrou icaunais. C’était un duel pour les gardiens, définitivement, car Dominik Greif et Donovan Léon avaient passé l’entièreté des 45 dernières minutes à écœurer les attaquants adverses. Ce déplacement à l’Abbé-Deschamps aura aussi servi à lancer Adil Hamdani en professionnel, à seulement 16 ans.
Malgré cette affiche oubliable au contenu très pauvre, les hommes de Paulo Fonseca allaient par la suite entamer une fabuleuse série de quinze victoires en seize matchs. L’OL ferait bien de se souvenir de sa prestation et de faire tout l'inverse pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ce samedi (15 heures) s’il veut maintenir le rythme et rester sur le podium.
On doit gagner!!!!
La défait des nantais enlève un peu de pression aux auxerrois , qui ont un petit matelas d'avance à 4 journée de la fin .
Coach vahid n'a pas pu sauver le bateau nantais , qui va rejoindre stEtienne au cimetière des grands clubs français ayant coulé .
Il fut un temps ou nantes et l'asse se disputaient le titre .
Un auxerre en vacances ne devrait pas poser de pb , à conditions que l'ol ne rejoue pas sur son train de sénateur dont il est coutumier parfois .
L'OL est est 3e de L1 à la 30e journée, s'ils ne sont pas capable de "se mettre minable", de tout donner sur le terrain pour conserver cette place (malgré le match à 15h), avec le soutien de leurs supporters, alors je n'y comprend plus rien .