Actualités
Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
Afonso Moreira lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

À 15h, l’OL a souvent du mal à performer

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce samedi, l’OL reçoit Auxerre à 15h au Parc OL. Un horaire jamais facile à appréhender pour les Lyonnais qui ont déjà joué six fois en milieu d’après-midi cette saison en Ligue 1.

    Le match aller n’est pas forcément un bon souvenir pour l’OL. Au stade de l’Abbé Deschamps, les joueurs de Paulo Fonseca avaient eu des difficultés à se sortir du piège de l’AJA. Ils n’avaient d’ailleurs jamais trouvé l’ouverture (0-0) dans l’un de leurs pires matchs de la saison. Sans un arrêt de Dominik Greif sur penalty, le résultat aurait pu être encore bien plus négatif qu’un simple nul. Sous la pluie bourguignonne, l’OL avait pris ce qu’il y avait à prendre, avec déjà plusieurs absents à déplorer. Six mois plus tard, la formation rhodanienne retrouve Auxerre, et une fois de plus à 15h. Un horaire qui ne porte pas forcément chance aux Lyonnais cette saison.

    Une routine chamboulée à 15h ?

    La venue du club de l’Yonne correspondra au septième match disputé par l’OL en milieu d’après-midi. Pour le moment, le bilan n’est pas vraiment à son avantage avec seulement huit points pris sur dix-huit possibles. Les contreperformances contre Angers et Monaco ces dernières semaines ont mis en lumière ces difficultés à performer à cette heure-ci. Des organismes pas habitués ? Une routine chamboulée ? Plusieurs paramètres peuvent expliquer que les Lyonnais ne se sont imposés qu’à deux reprises à 15h. Mais cela ne doit pas servir d'excuse ce samedi avec Auxerre, comme entendu sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Le prestige de l'affiche n'est pas le même que face au PSG, mais les trois points auront la même saveur et la même importance. Chose que ne doivent pas oublier les joueurs rhodaniens.

    Les matchs de l'OL à 15h :

    Défaite 1-2 contre Toulouse

    Nul 0-0 à Auxerre

    Victoire 0-1 au Havre

    Victoire 1-0 contre Lille

    Défaite 1-2 contre Monaco

    Nul 0-0 à Angers

    à lire également
    Khalis Merah lors d'OL - Paris FC
    Khalis Merah, le porte-bonheur de l’OL
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - mer 22 Avr 26 à 12 h 26

      comment veux tu performer pendant la sieste ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Khalis Merah lors d'OL - Paris FC
    Khalis Merah, le porte-bonheur de l’OL 12:30
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    À 15h, l’OL a souvent du mal à performer 11:45
    Les supporters de l'OL dans la fan zone de Décines
    Le procès de l’agression dans la fan-zone d’OL - PSG rend son verdict 11:00
    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre : Fonseca s'attend à un match bien différent du PSG 10:15
    Les joueurs de Castres célébrant leur qualification en finale de Top 14 au Parc OL
    Le Parc OL prêt à accueillir à nouveau les demi-finales de Top 14 ? 09:30
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes sans plusieurs joueuses cadres contre Dijon 08:45
    Wendie Renard face à Alessia Russo lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Exclu - Wendie Renard avant Arsenal - OL Lyonnes : "Un surplus de motivation plus qu'une revanche" 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    OL : Malick Fofana sera-t-il là face à Auxerre ? 07:30
    L'OL a affronté Dijon vendredi 17 novembre 2023
    L'avenir du Dijon FCO féminin dans le flou avant le match contre OL Lyonnes 21/04/26
    Jordan Gonzalez, entraîneur de l'OL passé par le FBBP01, le FC Lyon et Lyon-La Duchère
    Jérémie Bréchet et Jordan Gonzalez (ex-OL) admis pour passer le BEPF 21/04/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes : Wendie Renard et les capitaines de D1 réclament la convention collective 21/04/26
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    Orel Mangala, l'homme en forme du milieu de l'OL 21/04/26
    Wendie Renard en conférence de presse
    OL Lyonnes : Wendie Renard cible d'un deepfake  21/04/26
    L'OL retrouvera Ruddy Buquet face à Auxerre 21/04/26
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Haaland et la "bonne affaire" de Manchester City avec l'OL pour Cherki 21/04/26
    Endrick (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : Endrick (OL) s'invite à la table des meilleurs passeurs 21/04/26
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : l’OL sur le podium à quatre journées de la fin, une anomalie récente 21/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut