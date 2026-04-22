À 15h, l’OL a souvent du mal à performer

Ce samedi, l’OL reçoit Auxerre à 15h au Parc OL. Un horaire jamais facile à appréhender pour les Lyonnais qui ont déjà joué six fois en milieu d’après-midi cette saison en Ligue 1.

Le match aller n’est pas forcément un bon souvenir pour l’OL. Au stade de l’Abbé Deschamps, les joueurs de Paulo Fonseca avaient eu des difficultés à se sortir du piège de l’AJA. Ils n’avaient d’ailleurs jamais trouvé l’ouverture (0-0) dans l’un de leurs pires matchs de la saison. Sans un arrêt de Dominik Greif sur penalty, le résultat aurait pu être encore bien plus négatif qu’un simple nul. Sous la pluie bourguignonne, l’OL avait pris ce qu’il y avait à prendre, avec déjà plusieurs absents à déplorer. Six mois plus tard, la formation rhodanienne retrouve Auxerre, et une fois de plus à 15h. Un horaire qui ne porte pas forcément chance aux Lyonnais cette saison.

Une routine chamboulée à 15h ?

La venue du club de l’Yonne correspondra au septième match disputé par l’OL en milieu d’après-midi. Pour le moment, le bilan n’est pas vraiment à son avantage avec seulement huit points pris sur dix-huit possibles. Les contreperformances contre Angers et Monaco ces dernières semaines ont mis en lumière ces difficultés à performer à cette heure-ci. Des organismes pas habitués ? Une routine chamboulée ? Plusieurs paramètres peuvent expliquer que les Lyonnais ne se sont imposés qu’à deux reprises à 15h. Mais cela ne doit pas servir d'excuse ce samedi avec Auxerre, comme entendu sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Le prestige de l'affiche n'est pas le même que face au PSG, mais les trois points auront la même saveur et la même importance. Chose que ne doivent pas oublier les joueurs rhodaniens.

Les matchs de l'OL à 15h :

Défaite 1-2 contre Toulouse

Nul 0-0 à Auxerre

Victoire 0-1 au Havre

Victoire 1-0 contre Lille

Défaite 1-2 contre Monaco

Nul 0-0 à Angers