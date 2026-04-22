Khalis Merah, le porte-bonheur de l’OL

Sur les 18 derniers matchs qu’il a disputés avec l’OL, Khalis Merah n’en a perdu qu’un. Plus qu'un talisman, il est un élément que Fonseca n'hésite pas à titulariser face aux gros, quand l'OL doit être efficace dans son pressing.

Il est le joueur que Paulo Fonseca sort de son chapeau dans les gros matchs. De sa première titularisation en Ligue 1 face à l’OM en août (1-0) à la rencontre au Parc des Princes dimanche (1-2), le coach portugais a lancé Khalis Merah dans de nombreuses grandes affiches. Le natif de Meyzieua été titularisé lors des deux rencontres face à Monaco, les deux face à Paris, à Lille (1-0) ou encore à Rennes (1-3). Ce qui est étonnant, ce sont ces longues périodes où Fonseca n’hésite pas à se passer du milieu de 19 ans. Surtout au vu de la statistique suivante : sur les 18 derniers matchs qu’il a disputés, Khalis Merah n’en a perdu qu’un seul, face à Monaco en mars (1-2) alors même que l’OL sort tout juste d’une interminable série de neuf matchs sans le moindre succès.

Merah n’a, par exemple, pas pris part aux déconvenues lyonnaises en Coupe de France et en Ligue Europa, face à Lens (2-2, 6-7 aux TAB) et au Celta de Vigo (1-1, 0-2). Son profil aurait pourtant pu faire du bien dans l’entrejeu lyonnais. Un profil qui semble d’ailleurs avoir nettement évolué depuis son émergence lors de la dernière préparation estivale. Bien que toujours à l’aise pour trouver des relais avec ses coéquipiers, il n’est plus vraiment le joueur soyeux, doté d’une qualité technique irréprochable, que l'on observait à ses débuts.

Du pressing plus que du jeu

Certes, il n’est pas Pedri, ou Houssem Aouar pour les Lyonnais, en revanche, il est un joueur élite dans le pressing. C’est d’ailleurs pour cela que Fonseca l’a fait démarrer dans de gros matchs, où l’OL n’a pas forcément le contrôle du ballon, comme c’est le cas habituellement face au PSG. "Il a joué simple, avec une ou deux touches de balle, a analysé Nicolas Puydebois, consultant pour l'émission TKYDG. C'est ce qu'on demande face à une équipe comme Paris, avec un pressing intense et un gros volume de jeu".

Ses courses répétées, ses replacements, son intelligence positionnelle et sa faculté à aller chasser le porteur de balle adverse sont autant de qualités qui ont fait du bien à l’OL contre le PSG. Alors qu’il a fêté ses 19 ans en février, sa marge de progression reste énorme, notamment dans l’utilisation du ballon. En tout cas, Fonseca et son staff pourraient bien en faire un élément important de cette fin de saison, surtout si les blessés continuent de mettre du temps à revenir.