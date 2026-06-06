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Ancien fief historique de l'OL, Gerland célèbre ses 100 ans ce samedi

  • par Gwendal Chabas

    • Stade à jamais lié à l'OL, bien qu'il soit aujourd'hui le terrain du LOU, Gerland fêtera ses 100 ans ce samedi au cours d'une soirée spéciale. Avec notamment la présence d'un ancien grand attaquant lyonnais.

    Il fait partie du patrimoine de Lyon à l'instar de nombreux autres monuments. Officiellement achevé en 1926, Gerland célèbre son centenaire cette année. Évidemment rattaché à l'Olympique lyonnais, le stade du 7e arrondissement est aujourd'hui l'antre du LOU Rugby. Mais son histoire sera pour toujours liée à celle de l'OL, et ce n'est donc pas anodin si une légende du club sera de la fête ce samedi à l'occasion des 100 ans durant une soirée spéciale.

    En parallèle de la rencontre entre les Lions et Montpellier comptant pour la 26e journée de Top 14, Sonny Anderson donnera le coup d'envoi fictif de la rencontre. Il devait être accompagné de Fleury Di Nallo. Malheureusement, le décès du "Petit Prince de Gerland" a bouleversé ce protocole. Un hommage sera logiquement rendu à celui qui a écrit les plus belles histoires de l'enceinte rhodanienne.

    Un "show spécial 100 ans" avant le coup d'envoi

    Plusieurs animations se tiendront en amont de la partie pour ce rendez-vous pas comme les autres. Avant l'entrée des joueurs, un "show spécial 100 ans" animera les tribunes. À noter que ce sera la dernière affiche de la saison dans cet édifice mythique puisque le LOU n'a pas atteint la phase finale.

    Sur le plan historique, rappelons que l'OL y a joué pour la première fois le 27 août 1950. Il recevait ce jour-là le CA Paris. Les hommes d'Oscar Heisserer l'avaient emporté 3 à 0 grâce à Georges Dupraz (doublé) et Aridex Calligaris. Le club de foot fut son hôte jusqu'à la fin de l'année 2015. Avec une ultime révérence le 16 décembre face au Tours du regretté Bryan Bergougnoux. C'est Claudio Beauvue qui avait qualifié l'Olympique lyonnais ce soir-là, avec un doublé, dont le dernier but à la 85e minute.

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