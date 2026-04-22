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Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille) (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Ligue des champions ou Ligue Europa pour l'OL ? Opta se prononce

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • À quatre journées de la fin, l'OL a repris son destin en mains après sa victoire 2-1 contre le PSG dimanche dernier. Troisièmes, les Lyonnais peuvent espérer retrouver la Ligue des champions, même s'il faudra passer par un chemin tortueux d'après Opta.

    Qui aurait pu prédire que l'OL se retrouverait troisième de Ligue 1 après avoir attaqué la 30e journée à la cinquième place et avoir rendu visite au PSG ? Pas grand monde... Pourtant, à quatre journées de la fin, la formation rhodanienne a retrouvé le podium au meilleur des moments. Il faudra certes confirmer le succès (1-2) au Parc des Princes par une troisième victoire de suite contre Auxerre, ce samedi (15h). Mais l'OL a les cartes entre les mains désormais pour espérer accrocher la Ligue des champions. Une compétition que le club n'a plus connue depuis 2019-2020 et le Final 8 à Lisbonne en pleine période de Covid-19.

    Un mano a mano avec Lille attendu

    Seulement, il va falloir tout donner jusqu'au bout puisque quatre points séparent l'OL, troisième, de Monaco, septième. Le moindre faux-pas peut s'avérer fatal et les joueurs de Paulo Fonseca sont prévenus. Mais avec trois réceptions en quatre matchs, Opta voit plutôt un futur optimiste pour les Lyonnais au soir de la 34e journée. Selon les projections, le mano a mano avec Lille se poursuivrait jusqu'au bout, avec néanmoins un avantage aux Lillois qui prendraient la 3e place (60,96 expected points contre 60,62 pour l'OL). Cela ferait ainsi reculer le club septuple champion de France à la 4e place, mais une qualification pour la Ligue des champions (30,56%) par rapport à la Ligue Europa (22,28%) reste l'issue la plus probable. Même si l'on sait que la place au pied du podium n'assure pas une présence en C1, loin de là avec les barrages et le tour préliminaire...

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    7 commentaires
    1. Ben01
      Ben01 - mer 22 Avr 26 à 13 h 31

      Bref, si on ne finit pas 3ème, il vaut mieux finir 5ème pour ne pas torpiller la saison de L1 avec des déplacements exotiques et des semaines chargées en août et septembre.

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      1. Avatar
        leroilyon - mer 22 Avr 26 à 13 h 36

        Tu as raison Ben, le probleme c'est qu'on ne peux pas choisir la place à laquelle ont termine sinon on finirait tous premier 😀

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        1. Ben01
          Ben01 - mer 22 Avr 26 à 13 h 39

          C'est un détail 😁

        2. Avatar
          leroilyon - mer 22 Avr 26 à 13 h 44

          Aller la JEU ! 😉

    2. Juni38
      Juni38 - mer 22 Avr 26 à 13 h 44

      4ème , la place du onc .

      Coiffés sur le poteau par génésio , dur .

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    3. Avatar
      KIM K - mer 22 Avr 26 à 14 h 02

      Il y a 15 jours opta voyait l'OL hors des places européennes , aujourd'hui quatrième ( sachant qu'il suffirait que Rennes nous batte pour qu'on ne soit au mieux que cinquième ) . Donc excellente nouvelle et si on envisageait de finir deuxième ?
      Moi je vois opta finir plus mauvais pronostiqueur du monde et je les encourage à changer de job

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    4. cavegone
      cavegone - mer 22 Avr 26 à 14 h 09

      Opta c’est la preuve que s’appuyer sur des stats dans ce sport n’a pas toujours de sens.

      Merah le facteur X…. Celle-là je m’en remets pas ! 🤣🤣🤣

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