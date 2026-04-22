À quatre journées de la fin, l'OL a repris son destin en mains après sa victoire 2-1 contre le PSG dimanche dernier. Troisièmes, les Lyonnais peuvent espérer retrouver la Ligue des champions, même s'il faudra passer par un chemin tortueux d'après Opta.

Qui aurait pu prédire que l'OL se retrouverait troisième de Ligue 1 après avoir attaqué la 30e journée à la cinquième place et avoir rendu visite au PSG ? Pas grand monde... Pourtant, à quatre journées de la fin, la formation rhodanienne a retrouvé le podium au meilleur des moments. Il faudra certes confirmer le succès (1-2) au Parc des Princes par une troisième victoire de suite contre Auxerre, ce samedi (15h). Mais l'OL a les cartes entre les mains désormais pour espérer accrocher la Ligue des champions. Une compétition que le club n'a plus connue depuis 2019-2020 et le Final 8 à Lisbonne en pleine période de Covid-19.

Un mano a mano avec Lille attendu

Seulement, il va falloir tout donner jusqu'au bout puisque quatre points séparent l'OL, troisième, de Monaco, septième. Le moindre faux-pas peut s'avérer fatal et les joueurs de Paulo Fonseca sont prévenus. Mais avec trois réceptions en quatre matchs, Opta voit plutôt un futur optimiste pour les Lyonnais au soir de la 34e journée. Selon les projections, le mano a mano avec Lille se poursuivrait jusqu'au bout, avec néanmoins un avantage aux Lillois qui prendraient la 3e place (60,96 expected points contre 60,62 pour l'OL). Cela ferait ainsi reculer le club septuple champion de France à la 4e place, mais une qualification pour la Ligue des champions (30,56%) par rapport à la Ligue Europa (22,28%) reste l'issue la plus probable. Même si l'on sait que la place au pied du podium n'assure pas une présence en C1, loin de là avec les barrages et le tour préliminaire...