Les datas ont parlé. En se basant sur les statistiques individuelles des joueurs, la Ligue 1 a publié son équipe-type. Moussa Niakhaté en fait partie.

Il ne figure pas parmi les trois joueurs qu'Olympique-et-Lyonnais a cités parmi ses tops de l'exercice 2025-2026. Néanmoins, il serait inconcevable de dire que Moussa Niakhaté n'a pas réussi une belle saison. Certes, il sera sur des images marquantes comme le penalty loupé face à Lens en Coupe de France ou l'exclusion contre le Celta de Vigo en Ligue Europa. Il serait cependant injuste de résumer l'année du défenseur central à cela. Notamment en Ligue 1, où il figure dans l'équipe-type d'après les datas.

8,3 sur 10 pour Niakhaté

Jeudi 4 juin, la LFP a partagé son 11 de la saison basé sur des statistiques, en lien avec son partenaire GeniusIQ. Pour chacun des postes, les joueurs sont jugés sur huit critères spécifiques à leur rôle. Ils obtiennent ensuite une note sur 10. Par exemple, le Sénégalais, appelé pour le Mondial, est évalué à 8,3. Il figure en charnière centrale avec le Lillois Aïssa Mandi. Sur les côtés, on retrouve le Lillois Matthieu Udol et le Parisien Achraf Hakimi. Gerónimo Rulli (OM), ce qui est plus surprenant, est le gardien titulaire.

Le reste de la formation est composé de Mamadou Sangaré (Lens), Maxime Lopez (Paris FC) et Vitinha (PSG). Devant, on retrouve Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Ousmane Dembélé (PSG) et Florian Thauvin (Lens). Pas de Corentin Tolisso donc, qui aurait aussi pu prétendre à une place. Le champion du monde figure en revanche dans l'équipe de la saison de l'UNFP.