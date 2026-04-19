Pourquoi l'OL est 3e de Ligue 1 devant Lille

Les joueurs de l’OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Au soir de la 30e journée de Ligue 1, l'OL est 3e de Ligue 1. À égalité avec Lille à la différence de buts, il le devance grâce à ses deux succès lors des confrontations directes.

Incontestablement, l'OL est le grand gagnant de la 30e journée de Ligue 1. En gagnant au Parc des Princes dimanche (1-2), il a non seulement relancé la course au titre, mais surtout frappé un grand coup dans la lutte pour l'Europe. Car à présent, le voilà 3e du championnat, profitant des mauvais résultats de ses concurrents, excepté Rennes (vainqueur 3-0 à Strasbourg). Mais ce sont bien les hommes de Paulo Fonseca qui font la bonne opération.

5es avant le week-end, ils passent 3es au bénéfice de son succès de prestige chez le champion d'Europe. L'Olympique lyonnais est à égalité avec le LOSC (54 points), et les deux clubs ont la même différence de buts (+15). Mais ce sont bien les coéquipiers de Dominik Greif qui occupent cette place sur le podium.

4 points d'avance sur Monaco, 7e

Pourquoi ? Tout simplement car ils ont battu deux fois le LOSC cette saison (1-0 à l'aller et au retour). Le deuxième critère qui différencie les formations à égalité. Important à savoir car cette fin d'exercice 2025-2026 s'annonce palpitante et disputée. Rennes est 5e (53 unités), Marseille 6e (52) et Monaco 7e (50). La semaine prochaine, l'OL recevra Auxerre samedi.

Les critères pour départager les clubs à égalité :

1. Différence entre buts inscrits et encaissés

2. Plus grand nombre de points lors des confrontations directes

3. Différences de buts lors des confrontations directes

4. Meilleure attaque sur la saison

5. Plus grand nombre de victoires sur la saison

6. Plus grand nombre de victoires à l’extérieur

7. Plus faible nombre de cartons jaunes (1 pt) et rouge (3 pts)

8. Tirage au sort