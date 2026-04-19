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Les joueurs de l’OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pourquoi l'OL est 3e de Ligue 1 devant Lille

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Au soir de la 30e journée de Ligue 1, l'OL est 3e de Ligue 1. À égalité avec Lille à la différence de buts, il le devance grâce à ses deux succès lors des confrontations directes.

    Incontestablement, l'OL est le grand gagnant de la 30e journée de Ligue 1. En gagnant au Parc des Princes dimanche (1-2), il a non seulement relancé la course au titre, mais surtout frappé un grand coup dans la lutte pour l'Europe. Car à présent, le voilà 3e du championnat, profitant des mauvais résultats de ses concurrents, excepté Rennes (vainqueur 3-0 à Strasbourg). Mais ce sont bien les hommes de Paulo Fonseca qui font la bonne opération.

    5es avant le week-end, ils passent 3es au bénéfice de son succès de prestige chez le champion d'Europe. L'Olympique lyonnais est à égalité avec le LOSC (54 points), et les deux clubs ont la même différence de buts (+15). Mais ce sont bien les coéquipiers de Dominik Greif qui occupent cette place sur le podium.

    4 points d'avance sur Monaco, 7e

    Pourquoi ? Tout simplement car ils ont battu deux fois le LOSC cette saison (1-0 à l'aller et au retour). Le deuxième critère qui différencie les formations à égalité. Important à savoir car cette fin d'exercice 2025-2026 s'annonce palpitante et disputée. Rennes est 5e (53 unités), Marseille 6e (52) et Monaco 7e (50). La semaine prochaine, l'OL recevra Auxerre samedi.

    Les critères pour départager les clubs à égalité :

    1. Différence entre buts inscrits et encaissés
    2. Plus grand nombre de points lors des confrontations directes
    3. Différences de buts lors des confrontations directes
    4. Meilleure attaque sur la saison
    5. Plus grand nombre de victoires sur la saison
    6. Plus grand nombre de victoires à l’extérieur
    7. Plus faible nombre de cartons jaunes (1 pt) et rouge (3 pts)
    8. Tirage au sort

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    7 commentaires
    1. Avatar
      regard01 - dim 19 Avr 26 à 23 h 31

      Incroyable, je nous voyais 7° à la fin de cette journée.

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      1. Toitoi
        Toitoi - dim 19 Avr 26 à 23 h 32

        Avec les matchs des équipes devant et derrière nous, nous ne pouvions pas faire pire que 6e même en perdant.

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        1. Avatar
          regard01 - lun 20 Avr 26 à 0 h 02

          Bonsoir toitoi. J’ai un doute, si Monaco avait gagné et nous avions perdu?

    2. Avatar
      gonelyonnais - dim 19 Avr 26 à 23 h 59

      Quel dommage d'avoir perdu quelques matchs qui étaient à notre portée ou des matchs nuls devant des équipes mal classées , mais bon c'est déjà très bien d'être 3em contre toute attente, bravo à nos gones.

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - lun 20 Avr 26 à 0 h 07

        Les autres équipes peuvent se dire la même chose.

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        1. Avatar
          vince Delyon - lun 20 Avr 26 à 0 h 12

          il n'empéche que c'est dommage quand même !!!!!!!

    3. Avatar
      KIM K - lun 20 Avr 26 à 0 h 16

      J'ai beaucoup aimé le retour de Kluivert , avec lui la défense a fait une superbe prestation

      Signaler

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