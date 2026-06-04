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Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
Endrick après son but pour l’OL contre Laval. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Endrick de retour à l'OL ? Seul Dieu sait

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Prêté pendant six mois à l'OL, Endrick est reparti au Real Madrid en attendant de disputer la Coupe du monde 2026. Quand bien même le club lyonnais laisse la porte ouverte à un nouveau prêt, Matthieu Louis-Jean a préféré ironiser sur les chances de revoir le Brésilien en Ligue 1 à compter du mois d'août.

    Le top départ n'a pas encore été donné, mais l'emballement est déjà bien là. Il n'est pas question de Coupe du monde 2026, mais bien de mercato. À l'OL, il va forcément être dépendant des départs mais aussi d'une qualification ou non pour la Ligue des champions. Cette dernière pourrait bien permettre de faire un dernier coup sur le marché des transferts à la fin août. C'est en substance ce que la direction lyonnaise a laissé entendre en parlant d'un "nouveau prêt à la Endrick". Mais ce nouveau coup peut-il être le Brésilien lui-même ? En six mois, tout n'a pas été parfait avec le numéro 9, mais avec 8 buts et 8 passes en 21 matchs, le rendement est plutôt positif.

    La Coupe du monde peut tout chambouler

    Alors, revoir Endrick sous le maillot de l'OL n'a rien d'une folie, même s'il faut attendre de savoir de quoi sera fait son avenir au Real Madrid. Questionné sur un possible retour, Matthieu Louis-Jean a plutôt ironisé. "À l'instant T, je dirais non. Impossible. Maintenant… Souvent, Endrick parle de Dieu (sourire). On verra par la suite", a glissé dans un sourire le directeur technique lyonnais. Si l'OL laisse la porte ouverte et sait qu'il peut avoir des arguments, notamment avec la Ligue des champions, le club est conscient que la Coupe du monde peut aussi redistribuer toutes les cartes.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 4 Juin 26 à 10 h 31

      Après, attention à ne pas forcer un "prêt à la Endrick".

      Avec lui c'était une opportunité incroyable, on l'a saisi, c'était parfait pour tout le monde.

      Pas sûr que la même opportunité se représente la saison suivante...

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    2. Avatar
      Outlander - jeu 4 Juin 26 à 10 h 50

      Ce qui est compliqué à mon avis, c'est que ça serait un prêt payant sec d'une année. Et vu le prix d'achat initial du Réal qui est de 60 millions sur 6 ans de contrat. En gros, l'amortissement des Merengue doit être de 10 millions par an.
      Donc, il faudrait au moins débourser 10 millions pour une année et prendre son salaire XL en totalité.
      Moi le premier, je pensais qu'il prolongerait d'une année, mais vu nos finances...

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