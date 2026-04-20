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Tyler Morton (OL) intervient devant Beraldo (PSG)
Tyler Morton (OL) intervient devant Beraldo (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

PSG - OL (1-2) : Paulo Fonseca explique le plan lyonnais

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Il n'a pas toujours tout bon, mais ce dimanche, Paulo Fonseca avait bien préparé son affaire contre le PSG (1-2). Le technicien est revenu sur la tactique mise en place.

    Un plan qui se déroule sans accroc, ou presque. Dimanche soir, l'OL a certes souffert, mais il a surtout rendu pratiquement inefficace le PSG, ce qui n'est pas donné à tout le monde. En gagnant 2 à 1 au Parc des Princes, il a montré qu'il savait répondre présent dans ces rendez-vous face aux cadors. Paulo Fonseca sort d'ailleurs grandi de cette confrontation tactique avec Luis Enrique, lui qui n'avait jamais battu cet adversaire.

    Évidemment, les Parisiens ont contrôlé du jeu et auraient pu espérer un autre résultat. Mais hormis un penalty et les frappes d'Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, le buteur, les grosses opportunités n'ont pas été légion devant les cages de Dominik Greif. "Je pense qu'on a très bien préparé cette rencontre. Vendredi, j'avais parlé du travail défensif. On n'a pas eu beaucoup le ballon, donc l'équipe devait être équilibrée car on sait que c'est dur d'être privé de la balle. On l'a bien parfaitement fait en étant solidaire et en couvrant les espaces, a apprécié Paulo Fonseca sur Ligue 1+. Défensivement, c'est très bien."

    À quatre ou cinq derrière selon les situations

    Le Lusitanien a détaillé son plan, entrant dans les détails de sa mise en place. "Parfois on était à quatre, d'autres fois à cinq derrière. Tyler (Morton) s'insérait dans la ligne défensive lorsque le jeu était d'un côté, et lorsqu'il était à l'opposé, c'était à Abner de le faire. Quand le cuir est dans l'axe, on reste à quatre. Cela dépend où se situe la balle et s'il y a nécessité de le faire. En deuxième période, nous étions plutôt à cinq car Paris est très fort sur l'aile droite, précisait le coach de 53 ans. Tactiquement, les joueurs ont été très bons."

    Au-delà de protéger son but, il fallait trouver des moyens de gêner le champion d'Europe en phase offensive et quand celui-ci construisait ses actions. "Ensuite, avec Afonso Moreira et Endrick, on misait sur leur vitesse pour contre-attaquer. On ne voulait pas trop les presser car Illya Zabarnyi prend peu d'initiatives individuelles. Il ne provoque pas lorsqu'il a la possession", avait observé Paulo Fonseca. Et cette fois-ci, contrairement au match aller (2-3), sa stratégie a complètement payé.

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    2 commentaires
    1. OLyonn@is
      OLyonn@is - lun 20 Avr 26 à 7 h 32

      Bonne tactique pour une fois.😛

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    2. Avatar
      brad - lun 20 Avr 26 à 7 h 47

      Je reprends connaissance, qui l'eut cru ? Parfois les dieux du football sont impénétrables et bien tant mieux c'était pour nous et ces 3 points vont faire du bien d'abord au groupe aussi à Paulo qui ces temps ci nageait entre deux eaux et pour l'image du club comme l'est actuellement Strasbourg.....
      Surement que son système à bénéficier de la discipline de fer de son onze , des gars appliqués puis la médiatisation de cette rencontre ou beaucoup cherche à se faire voir, une carrière commence par ce genre d'exploit , mieux vaut y être dedans....
      Vaincre sur leurs terres , chapeau les gones !!!

      Signaler

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