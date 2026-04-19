Les deux entraîneurs n'ont pas les mêmes effectifs à disposition. Néanmoins, on constate que Paulo Fonseca n'a jamais battu le PSG, et que Luis Enrique a toujours dominé l'OL. Fin de ces séries ce dimanche ?

Toute série qui s'étire s'approche de la fin. C'est peut-être à ça que doit s'en remettre l'OL ce dimanche avant de défier le PSG dans son antre du Parc des Princes (20h45). Déjà car il a perdu ses six dernières confrontations avec son rival. Deux fois 3-2 lors des précédents affrontements, ce qui laisse des regrets, et un peu d'espoir. Mais aussi parce que chez les entraîneurs, Paulo Fonseca n'a jamais battu les Parisiens, et de l'autre côté, Luis Enrique a remporté toutes ses affiches contre les Lyonnais. Ces statistiques vont bien tomber un jour.

Fonseca trouve des pistes pour embêter le PSG

Ce serait évidemment un excellent résultat pour les Rhodaniens. Paulo Fonseca, qui a défié à six reprises le Paris Saint-Germain, a perdu cinq fois, pour un seul nul avec Lille en 2023 (1-1). Avec son club actuel, le Portugais s'est incliné 3-2 à deux reprises, ce qui montre qu'il peut gêner son adversaire du jour.

Quant à son confrère espagnol, il a tout simplement remporté ses six duels face à l'OL. C'est l'équipe qu'il a le plus souvent affrontée en affichant 100% de victoires toutes compétitions confondues. Lors du choc dominical, l'Asturien aura pratiquement l'ensemble de ses leaders, excepté Nuno Mendes, ce qui peut mettre la formation francilienne en confiance, surtout après sa qualification en demi-finales de la Ligue des champions. Ce 19 avril est-il le moment pour l'OL de créer la surprise malgré les absents ? Réponse avant 23 heures.