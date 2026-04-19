Des buts et encore des buts ? Les dernières affiches entre le PSG et l'OL ont souvent débouché sur des rencontres prolifiques.

Quand la meilleure arrière-garde (23 buts encaissés pour le PSG) reçoit la troisième (29 pour l’OL). Les Lyonnais sont aussi talonnés au nombre de clean sheets réalisés en championnat (15, contre 14 pour Paris). Pourtant, les défenses pourraient ne pas être forcément à leur avantage ce dimanche soir (20h45). Les cinq derniers affrontements, en Ligue 1, entre les deux équipes ont offert 24 buts, soit une moyenne de 4,8 par match.

L'OL marque moins

Ce qu’il faut dire, aussi, c’est que sur ces 24 réalisations, 17 ont été inscrits par les Parisiens, qui restent sur six victoires consécutives face à leur rival. Mais Paulo Fonseca connaît la recette pour gêner Luis Enrique. Alors certes, le club n’a plus la même force de frappe offensive que la saison dernière, mais c’est avec un trio d’attaque composé d’Ainsley Maitland-Niles, Rachid Ghezzal et Afonso Moreira qu’il avait fait plus qu’embêter le PSG au match aller (2-3).

L’entraîneur portugais se retrouve d’ailleurs dans la même configuration qu’en novembre 2025. Malick Fofana et Ernest Nuamah sont toujours blessés. Autres forfaits majeurs, Pavel Šulc et Corentin Tolisso. Avec tous ces absents, l'attaque de l'OL se retrouve un peu à court de souffle. Il n'a inscrit que trois buts lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues.

La différence, maintenant, s’appelle Endrick. Le Brésilien aura sans doute envie de briller dans le contexte d'une affiche de gala. Dans son objectif de Coupe du monde avec la Seleção, une performance de haut vol au Parc des Princes, en prime time, ne passerait pas inaperçue.

L'attaque parisienne au complet

Le PSG pourra en revanche compter sur tous ses attaquants. Désiré Doué, touché face à Liverpool, sera apte, tout comme Bradley Barcola, de retour de blessure. Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, en feu en ce moment, seront eux aussi de la partie. Les joueurs de la capitale viennent d’ailleurs d’atteindre les 400 réalisations en compétition officielle sous Luis Enrique. Du jamais-vu pour un coach francilien.

Dominik Greif, Moussa Niakhaté et les autres, sont prévenus.