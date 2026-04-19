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Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
Rachid Ghezzal lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

PSG - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Ce dimanche à 20h45, l’OL se déplace au Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Retrouvez toutes les infos pratiques : avant-match, horaire et diffusion TV.

    Avant-match

    La mission est périlleuse. Aller au Parc des Princes afin d'y affronter le leader de Ligue 1. Ce dimanche, l'OL fait face à un immense défi pour cette 30e journée de Ligue 1. Non seulement cette confrontation ne lui sourit plus, mais surtout, il fera sans cinq blessés et Nicolas Tagliafico suspendu. À l'infirmerie, nous retrouvons Corentin Tolisso, Rémi Himbert, Ernest Nuamah, Malick Fofana et Pavel Šulc. Vous l'aurez compris, le secteur offensif est encore très amoindri.

    Dans les rangs parisiens, il ne manque pas grand monde à l'appel. Nuno Mendes est certes blessé, mais Fabian Ruiz est de retour et Désiré Doué devrait être présent également. L'Olympique lyonnais est donc loin d'être favori, surtout qu'il sort tout juste d'une mauvaise série de neuf sorties sans victoire, achevée grâce à la victoire contre Lorient (2-0). Paulo Fonseca et ses troupes auront fort à faire dans la capitale.

    À quelle heure se joue PSG – OL ?

    Le choc "des Lumières", comme il est vendu par le diffuseur, aura lieu à 20h45. L’OL est un habitué de ces rencontres en prime time cette saison. Jérôme Brisard sera au sifflet. Il arbitrera les Rhodaniens pour la troisième fois en 2026, après la victoire à Monaco (3-1) et la défaite au Vélodrome (2-3). Les Lyonnais n'ont remporté que deux de leurs dix derniers arbitrés par le natif de Châteaubriant (Loire-Atlantique).

    Sur quelle chaîne voir PSG – OL ?

    La partie sera diffusée sur Ligue 1+. La plateforme déploiera son dispositif habituel pour les grandes affiches. Xavier Domergue et Benoît Cheyrou seront aux commentaires et nous retrouverons Marina Lorenzo avec l’ancien attaquant du PSG Guillaume Hoarau en bord terrain.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 8 h 34

      Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia.

      Un mélange de cadres et de jeunesse, fidèle à la philosophie du coach parisien.

      courage à tous !

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