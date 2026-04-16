PSG - OL : Brisard, un passif avec les Lyonnais cette saison

Ce dimanche (20h45), Jérôme Brisard arbitrera le choc entre le PSG et l’OL. Un arbitre qui avait été dans le viseur lors du match aller ou contre Marseille il y a quelques semaines.

Il vaut mieux qu’il ne se passe rien dimanche (20h45) au Parc des Princes afin d’éviter toute polémique. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir qui choisit les arbitres pour diriger certaines rencontres. C’est le cas depuis mardi chez les supporters de l’OL au moment de lire qui arbitrera le choc contre le PSG dimanche (20h45). Pour cette affiche entre les deux grands clubs français du troisième millénaire, le sifflet sera confié à Jérôme Brisard et cette annonce n’a certainement pas été accueillie avec un grand sourire par les dirigeants rhodaniens. De retour dans son costume de directeur technique dimanche dernier contre Lorient, Matthieu Louis-Jean avait écopé de deux matchs de suspension, après s’être emporté contre… M. Brisard lors d’OM - OL (3-2) fin février.

En charge de la VAR à l'aller

Les dirigeants de l’OL ainsi que Paulo Fonseca n’avaient clairement pas apprécié certaines décisions dans le choc des Olympiques, comme ce but refusé à Corentin Tolisso pour quelques millimètres ou cette faute non sifflée sur Morton au départ du troisième but marseillais. Une colère qui s’expliquait peut-être également par le fait que Jérôme Brisard avait déjà été dans l’œil du cyclone après le match aller entre l’OL et le PSG.

Si Benoît Bastien avait subi les critiques publiques au coup de sifflet final, le communiqué de la Direction technique de l’arbitrage avait mis Brisard dans la lumière avec notamment cette faute de Vitinha sur le deuxième but parisien. En charge de la VAR, il avait alors estimé que le Portugais n’avait pas fait faute sur Tessmann. Une décision déjugée par la DTA qui avait reconnu l’erreur… Il ne reste plus qu’à espérer que le PSG - OL de dimanche se passe sans le moindre accro pour ne pas remettre une pièce dans la machine.