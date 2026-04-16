Actualités
Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

PSG - OL : Brisard, un passif avec les Lyonnais cette saison

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce dimanche (20h45), Jérôme Brisard arbitrera le choc entre le PSG et l’OL. Un arbitre qui avait été dans le viseur lors du match aller ou contre Marseille il y a quelques semaines.

    Il vaut mieux qu’il ne se passe rien dimanche (20h45) au Parc des Princes afin d’éviter toute polémique. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir qui choisit les arbitres pour diriger certaines rencontres. C’est le cas depuis mardi chez les supporters de l’OL au moment de lire qui arbitrera le choc contre le PSG dimanche (20h45). Pour cette affiche entre les deux grands clubs français du troisième millénaire, le sifflet sera confié à Jérôme Brisard et cette annonce n’a certainement pas été accueillie avec un grand sourire par les dirigeants rhodaniens. De retour dans son costume de directeur technique dimanche dernier contre Lorient, Matthieu Louis-Jean avait écopé de deux matchs de suspension, après s’être emporté contre… M. Brisard lors d’OM - OL (3-2) fin février.

    En charge de la VAR à l'aller

    Les dirigeants de l’OL ainsi que Paulo Fonseca n’avaient clairement pas apprécié certaines décisions dans le choc des Olympiques, comme ce but refusé à Corentin Tolisso pour quelques millimètres ou cette faute non sifflée sur Morton au départ du troisième but marseillais. Une colère qui s’expliquait peut-être également par le fait que Jérôme Brisard avait déjà été dans l’œil du cyclone après le match aller entre l’OL et le PSG.

    Si Benoît Bastien avait subi les critiques publiques au coup de sifflet final, le communiqué de la Direction technique de l’arbitrage avait mis Brisard dans la lumière avec notamment cette faute de Vitinha sur le deuxième but parisien. En charge de la VAR, il avait alors estimé que le Portugais n’avait pas fait faute sur Tessmann. Une décision déjugée par la DTA qui avait reconnu l’erreur… Il ne reste plus qu’à espérer que le PSG - OL de dimanche se passe sans le moindre accro pour ne pas remettre une pièce dans la machine.

    à lire également
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Tagliafico salue la progression de Cherki de l’OL à Manchester City
    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 16 Avr 26 à 14 h 28

      Donc c'est bien Brisard et non pas Brissard 😉

      Signaler
    2. Avatar
      Monark - jeu 16 Avr 26 à 14 h 35

      Pour faire court , on a un contentieux avec TOUS LES ARBITRES FRANÇAIS !!

      Signaler
    3. Avatar
      olgoneforever - jeu 16 Avr 26 à 14 h 36

      Ah l'arbitrage ! Va til nous les briser encore monsieur Brisard? ( humour !)
      Quand on voit l'arbitrage du " meilleur arbitre du monde " pour Barça- Athletico ( pas d'humour !)...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    PSG - OL : Brisard, un passif avec les Lyonnais cette saison 14:20
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Tagliafico salue la progression de Cherki de l’OL à Manchester City 13:30
    Malo Gusto face à Fabian Ruiz lors de Chelsea - PSG
    Fabian Ruiz de retour pour PSG - OL ? 12:40
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    Endrick et Afonso Moreira (OL) parmi les meilleurs U23 de Ligue 1 11:50
    John Textor avec les supporters de Botafogo
    OL et Botafogo en vente : le président du club brésilien calme le jeu 11:00
    Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l'OL.
    Lacazette (ex-OL) victime d’une usurpation d’identité à la CAF 10:15
    Ainsley Maitland-Niles face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    Le PSG donne des nouvelles de Doué et Mendes avant la venue de l’OL 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif lors d'OL - Lorient
    OL : Greif, la grande muraille lyonnaise 08:45
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    Ligue 1 : le RC Lens recevra bien le PSG, trois jours avant d’affronter l’OL 08:00
    Le Parc des Princes, un antre à reconquérir pour l’OL 07:30
    Mercato : El Chadaille Bitshiabu serait encore dans les radars de l'OL 15/04/26
    Selma Bacha (France), dépitée
    Selma Bacha, une vaillante pas épargnée 15/04/26
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Face au PSG, l'OL devra se méfier des frappes lointaines 15/04/26
    OL Lyonnes - Le Havre, mercredi 18 mars 2026
    Un village multisports en marge d’OL Lyonnes - Dijon 15/04/26
    Ligue 1 : l'OL et sa mauvaise spirale à l'extérieur 15/04/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient
    Ligue 1 : l'OL, un habitué des "affiches de gala" 15/04/26
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    L'ancien Lyonnais Téo Barišić (Rijeka) victime d'une grave blessure 15/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut