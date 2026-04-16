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Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
Rayan Cherki lors de Manchester City – Al Ain FC (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Tagliafico salue la progression de Cherki de l’OL à Manchester City

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ayant côtoyé Rayan Cherki pendant trois saisons à l’OL, Nicolas Tagliafico est à moitié surpris de la bonne saison du joueur offensif à Manchester City. Le latéral argentin ne voit pas de limite à Cherki en Angleterre.

    À l’entraînement, il a certainement dû lui en faire voir de toutes les couleurs. Latéral gauche de l’OL depuis 2022, Nicolas Tagliafico a partagé trois saisons avec Rayan Cherki et autant de un contre un du côté du GOLTC. Connaissant l’Argentin, il a également dû apprendre à son jeune coéquipier la dureté du jeu et cela aide peut-être désormais Cherki en Premier League. Parti de l’OL en juin 2025, l’international français ne cesse d’impressionner outre-Manche. Le tout sans avoir un statut de titulaire à Manchester City.

    Néanmoins, avec neuf buts et treize passes, l’ancien Lyonnais a séduit les fans mancuniens et confirmé tout le bien que pensait Tagliafico"Il a une sacrée qualité, b.rdel. Je ne sais pas s’il y a encore des joueurs comme lui de nos jours, s’est questionné le champion du monde dans un échange sur Twitch. Aujourd'hui, les ailiers sont plus incisifs en un contre un, plus rapides, mais lui est très habile des deux pieds, il aime feinter dans tous les sens, il met le désordre sur le terrain."

    "Il n'est que remplaçant avec l'équipe de France"

    Ayant explosé la saison passée pour sa dernière à l’OL, Rayan Cherki continue donc de progresser et cela devrait être encore le cas dans les années à venir. Nicolas Tagliafico le décrit encore comme "un gamin qui n’a que 22 ans. Il est fort, a énormément de talent. Dis-toi qu’il est remplaçant en équipe de France, c’est pour te dire les joueurs qu’ils ont chez les Bleus."  À la lutte pour le titre de champion d’Angleterre qui pourrait bien se voir relancé ce week-end avec le choc contre Arsenal, Rayan Cherki espère encore se montrer décisif. De quoi montrer à Pep Guardiola qu’il est déjà indispensable.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - jeu 16 Avr 26 à 14 h 22

      Quel joueur !
      Pas titulaire ? qu'importe, il n'ira pas au coup de sang avec Guardiola pour jouer 90 minutes , le gone sait très bien qu'il ne lui faut pas deux mi temps pour se faire plaisir , il ne cherche même pas à humilier son adversaire , son deal c'est de réussir un truc spontané de ouf !!!!
      Il doit quand même se discipliner dans son hygiène de vie car il a la ligne .
      Quand je le vois jouer , je me dis qu'il a un jeu difficile à cerner , par contre lui sait très bien te voir et te faire une passe au cordeau venue d'ailleurs.....
      J'ai vu aussi qu'il durcissait son jeu , il doit apprendre de (Halland le cyborg )

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