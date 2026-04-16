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Malo Gusto face à Fabian Ruiz lors de Chelsea - PSG
Malo Gusto face à Fabian Ruiz lors de Chelsea – PSG (Photo by EIBNER PRESSEPHOTO / Picture Alliance / DPPI via AFP)

Fabian Ruiz de retour pour PSG - OL ?

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Touché au genou gauche depuis la mi-janvier, le milieu international espagnol du PSG, Fabian Ruiz, est tout proche d’un retour, peut-être dès dimanche (20h45) face à l’OL.

    Pilier de Luis Enrique et titulaire indiscutable chez les champions d’Europe en titre, Fabian Ruiz est tout proche d’un retour. Victime d’une contusion au genou gauche face au Sporting en Ligue des champions (1-2) en janvier dernier, le milieu de terrain formé au Betis s’apprête à refouler les terrains. Sera-t-il présent dimanche (20h45) face à l’OL ? Luis Enrique s’était en tout cas voulu rassurant en marge de la rencontre face à Liverpool. "La bonne nouvelle, c’est que Fabian est en train de récupérer, a positivé l’entraîneur asturien. Il est en train de s’entraîner avec l’équipe et c’est une très bonne nouvelle pour nous".

    Déjà plusieurs fois de retour à l’entraînement depuis sa blessure, sans pour autant retrouver la compétition, la prudence et la raison devraient être de mise pour le staff parisien. Surtout que de grandes échéances attendent le PSG, qui possède encore un matelas confortable sur son dauphin lensois en tête du championnat.

    Un cadre du PSG et de la Roja

    Vainqueur de l’Euro avec l’Espagne en 2024, en étant un des meilleurs éléments de la sélection de Luis de la Fuente, le gaucher de 30 ans est dans sa troisième saison au sein du club de la capitale. Après un début d’aventure délicat sous les ordres de Christophe Galtier, il s’est accompli en tant que joueur avec l’arrivée de Luis Enrique. Sa saison 2024-2025 était fantastique, et son retour devrait faire beaucoup de bien aux Parisiens.

    L’absence de l’ancien joueur du Napoli a tout de même bénéficié à Warren Zaïre-Emery, impressionnant cette saison. Fabian Ruiz, même si son retour se fera progressivement, aura d’ailleurs fort à faire pour déloger l’international français, qui a enchaîné, lors du match retour face aux Reds, sa quarantième titularisation consécutive sous le maillot parisien.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 16 Avr 26 à 13 h 04

      manquait plus que lui , la seule pièce du puzzle qui leur manquait , ils pourront être au complet contre le bayern.
      Il va se faire du rythme contre nous , on n'avait pas besoin de ça , lol

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