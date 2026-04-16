Fabian Ruiz de retour pour PSG - OL ?

Touché au genou gauche depuis la mi-janvier, le milieu international espagnol du PSG, Fabian Ruiz, est tout proche d’un retour, peut-être dès dimanche (20h45) face à l’OL.

Pilier de Luis Enrique et titulaire indiscutable chez les champions d’Europe en titre, Fabian Ruiz est tout proche d’un retour. Victime d’une contusion au genou gauche face au Sporting en Ligue des champions (1-2) en janvier dernier, le milieu de terrain formé au Betis s’apprête à refouler les terrains. Sera-t-il présent dimanche (20h45) face à l’OL ? Luis Enrique s’était en tout cas voulu rassurant en marge de la rencontre face à Liverpool. "La bonne nouvelle, c’est que Fabian est en train de récupérer, a positivé l’entraîneur asturien. Il est en train de s’entraîner avec l’équipe et c’est une très bonne nouvelle pour nous".

Déjà plusieurs fois de retour à l’entraînement depuis sa blessure, sans pour autant retrouver la compétition, la prudence et la raison devraient être de mise pour le staff parisien. Surtout que de grandes échéances attendent le PSG, qui possède encore un matelas confortable sur son dauphin lensois en tête du championnat.

Un cadre du PSG et de la Roja

Vainqueur de l’Euro avec l’Espagne en 2024, en étant un des meilleurs éléments de la sélection de Luis de la Fuente, le gaucher de 30 ans est dans sa troisième saison au sein du club de la capitale. Après un début d’aventure délicat sous les ordres de Christophe Galtier, il s’est accompli en tant que joueur avec l’arrivée de Luis Enrique. Sa saison 2024-2025 était fantastique, et son retour devrait faire beaucoup de bien aux Parisiens.

L’absence de l’ancien joueur du Napoli a tout de même bénéficié à Warren Zaïre-Emery, impressionnant cette saison. Fabian Ruiz, même si son retour se fera progressivement, aura d’ailleurs fort à faire pour déloger l’international français, qui a enchaîné, lors du match retour face aux Reds, sa quarantième titularisation consécutive sous le maillot parisien.