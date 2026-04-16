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Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
Endrick et Afonso Moreira après Lille – OL (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Endrick et Afonso Moreira (OL) parmi les meilleurs U23 de Ligue 1

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • L’Observatoire du football (CIES) vient de présenter son classement des meilleurs joueurs de moins de 23 ans. En Ligue 1, seuls deux Lyonnais figurent dans le top 20.

    Endrick (19 ans) et Afonso Moreira (21 ans) sont les représentants de l'OL du classement des meilleurs joueurs de moins de 23 ans dévoilé par l’Observatoire du football (CIES). Cette liste se base sur huit domaines de jeu, le niveau sportif des matchs disputés, les résultats et le temps de jeu. Dans le top 100 mondial, seul Endrick en fait partie, à la... centième place. Plusieurs anciens de la maison lyonnaise, comme Rayan Cherki (22 ans), Malo Gusto (22 ans) ou encore Diego Moreira (21 ans), accompagne l'attaquant brésilien.

    L'absence de joueurs issus de l'Académie

    En Ligue 1, l’OL, qui avait l’habitude de dominer ces classements grâce à la qualité de sa formation, ne place que deux éléments dans le top 20. Endrick est treizième et Afonso Moreira, lui, est quinzième. La faute, aussi, aux blessures longue durée de Malick Fofana (21 ans) et Ernest Nuamah (22 ans), mais également au petit trou générationnel que connaît la formation lyonnaise.

    Khalis Merah (19 ans) ne joue que très peu récemment, Mathys De Carvalho (20 ans) a complétement disparu de la circulation, Rémi Himbert (18 ans) soigne une blessure et Steeve Kango (19 ans), bien que prometteur, débute tout juste. Adil Hamdani (17 ans) est encore très jeune, quant à Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe, 18 ans tous les deux, ils sont partis s’aguerrir en Ligue 2, à Annecy et Montpellier.

    Loin derrière le PSG, Strasbourg et Lille

    L’OL place donc deux joueurs comme Nice, quinzième et premier non relégable en Ligue 1, mais aussi comme Monaco. Lille en compte quatre et Strasbourg, cinq. Le Paris Saint-Germain, prochain adversaire de l’OL (dimanche à 20h45), est également représenté par cinq joueurs, et pas des moindres. Warren Zaïre-Emery (20 ans), Désiré Doué (20 ans) et Joao Neves (21 ans), tous trois titulaires avec Luis Enrique, ainsi que Senny Mayulu (19 ans) et Lucas Beraldo (22 ans). L’Olympique de Marseille, en revanche, ne place aucun joueur.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 16 Avr 26 à 12 h 01

      ça nous fait une belle jambe si on termine 7ème !

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