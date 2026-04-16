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John Textor avec les supporters de Botafogo
John Textor avec les supporters de Botafogo (Photo by Lucas Figueiredo / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

OL et Botafogo en vente : le président du club brésilien calme le jeu

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Publiée il y a quelques jours dans un journal britannique, une annonce fait état de la mise en vente de l'OL, Botafogo et du RWDM Brussels. Le président du club brésilien a jugé la situation "extrêmement désagréable".

    Après la publication d'une petite annonce mettant en vente l'Olympique lyonnais et Botafogo, le président du club brésilien, Joao Paulo Magalhaes, a jugé cette situation "extrêmement désagréable" mais a voulu calmer le jeu. Publiée vendredi dernier dans le quotidien économique britannique Financial Times, la petite annonce fait part de la mise en vente des trois clubs dont le Eagle Football Holdings Bidco est actionnaire majoritaire, à savoir l'OL, Botafogo et l'équipe belge de Molenbeek. "C'est extrêmement désagréable de se retrouver dans les petites annonces en Angleterre : 'Je vends une voiture, je vends Botafogo et Lyon.' C'est une situation très pénible", a déclaré Joao Paulo Magalhaes lors d'un entretien à CNN Brasil mardi soir.

    Basée à Londres, Eagle Bidco reste depuis fin mars sous administration judiciaire, écartant de fait le magnat américain John Textor de sa tête. Surpris de l'annonce de cette mise en vente, le président de Botafogo a tenu à tranquilliser les supporters cariocas. "C'est une procédure que l'administrateur judiciaire désigné par la justice anglaise doit accomplir pour mettre les actifs sur le marché, tenter d'obtenir des offres sur ces actifs et payer les créanciers de la meilleure façon possible", a expliqué Magalhaes. "Nous avons maintenu le dialogue avec toutes les parties" afin de "garantir la protection de Botafogo", a souligné le dirigeant. Le club brésilien, qui reste sous le contrôle de John Textor à la faveur d'une décision judiciaire au Brésil, a par ailleurs porté plainte contre l'OL en vue du recouvrement de dettes impayées à hauteur de 125 millions d'euros.

    Michele Kang pourrait à nouveau sauver Lyon

    Textor a perdu le contrôle opérationnel de l'OL en juin 2025 au profit d'Ares, le fonds qui lui avait prêté 425 millions d'euros pour racheter le club en 2022. Le club avait frôlé la relégation administrative en Ligue 2 à l'issue de la saison 2024-25, à cause de son fort endettement. L'OL est actuellement dirigé par la femme d'affaires américaine Michele Kang. Actionnaire minoritaire et PDG d'Eagle Football Group (ex-OL Groupe), elle se prépare à un éventuel rachat du club, selon un communiqué de la société publié mardi.

    Avec AFP.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 16 Avr 26 à 11 h 27

      il peut dire ce qu'il veut , son club est à vendre , à brader même , et ils ne vont pas se gêner .

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