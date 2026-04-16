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Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l'OL.
Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l’OL. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lacazette (ex-OL) victime d’une usurpation d’identité à la CAF

  • par David Hernandez

    • Un quadragénaire a réussi à frauder la Caisse d'allocations familiales (CAF) en usurpant l’identité d’Alexandre Lacazette. Une fraude à près de 200 000 euros.

    De son temps à l’OL, Alexandre Lacazette avait connu quelques péripéties dont il se serait bien passé. Il y a un an, alors qu’il disputait son dernier match sous les couleurs de son club formateur, l’ancien capitaine lyonnais avait été victime d’un cambriolage. Ayant mis les voiles vers l’Arabie saoudite depuis l’été dernier, Lacazette ne s’attendait pas à refaire parler de lui en France sur de l'extrasportif. Il reste toutefois victime plus qu’autre chose, comme rapporté par nos confrères du Parisien. Dans un article consacré à la fraude aux allocations familiales, le quotidien a indiqué qu'un quadragénaire habitant la région de Nice avait tenté de duper la CAF en se faisant passer pour l’ancien international français.

    Un demi-milliard d'euros de fraude en 2025 en France

    Cela avait marché pendant quelque temps puisque le fraudeur aurait réussi à soutirer près de 200 000 euros à la Caisse d'allocations familiales, en usurpant l’identité d’Alexandre Lacazette. L’ancien numéro 10 de l’OL ne serait pas le seul footballeur à avoir vu ses renseignements personnels être utilisés à son insu d’après Le Parisien. En 2025, la CAF aurait été victime d’un demi-milliard d’euros de fraude selon un rapport. 

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