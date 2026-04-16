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Ainsley Maitland-Niles face à Désiré Doué lors de PSG - OL
Ainsley Maitland-Niles face à Désiré Doué lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le PSG donne des nouvelles de Doué et Mendes avant la venue de l’OL

  • par David Hernandez

    • Sortis sur blessure contre Liverpool mardi, Désiré Doué et Nuno Mendes ne sont pas encore forfaits pour la venue de l'OL, loin de là. Les deux joueurs du PSG vont observer deux jours de soin avant d'en savoir plus sur l'évolution de leur physique.

    L'OL a-t-il les capacités de faire tomber le PSG dimanche soir ? C'est la question qui a été posée lundi sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Sans surprise, l'optimisme n'était clairement pas de mise chez nos consultants, louant la qualité supérieure des Parisiens. Seulement, le déplacement à Liverpool a fait un peu de casse dans le groupe de Luis Enrique. Malgré la qualification en demi-finale de Ligue des champions, l'entraîneur espagnol regrettait les sorties sur blessure de Désiré Doué et de Nuno Mendes. Deux éléments indispensables à l'heure où le PSG joue sa saison, que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne.

    Doué à l'entraînement dès vendredi ?

    Deux pépins physiques sur lesquels ne cracherait sûrement pas l'OL au moment d'aller défier le club parisien au Parc des Princes. Toutefois, il se pourrait bien que les deux joueurs tiennent leur place dans le groupe du PSG, dimanche (20h45). Dans un communiqué médical, le leader du championnat a donné des nouvelles plutôt rassurantes. "Victime d'un choc au genou droit lors du match contre Liverpool, Désiré Doué restera en soins ces deux prochains jours (mercredi et jeudi) avant de reprendre l'entraînement collectif".

    Il y a donc de fortes chances de voir Doué au moins sur le banc contre l'OL, ce qui pourrait être le cas également de Nuno Mendes, bien que la nature de la blessure soit avant tout musculaire. "Nuno Mendes souffre d'une petite gêne à la cuisse droite. Il effectuera des soins et un travail en salle ces deux prochains jours", explique le PSG à propos du latéral gauche portugais. Pas forcément des bonnes nouvelles pour Paulo Fonseca et ses joueurs...

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