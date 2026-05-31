Fonseca : "La 4e place est vraiment fantastique pour l’OL"

En vacances depuis une dizaine de jours, Paulo Fonseca peut souffler un peu après une saison loin d’être de tout repos. Néanmoins, le coach portugais savoure d’où revient l'OL.

Le plan a été fait en concertation, mais à la différence de Matthieu Louis-Jean ou encore Michael Gerlinger, Paulo Fonseca peut prendre un peu le temps de souffler en cette fin mai. Depuis un peu plus de dix jours, l’entraîneur de l’OL peut décompresser avant que ne se lance le mercato estival mais surtout la reprise. Le Portugais l’a fixée au 29 juin prochain du côté de Décines. Alors, l’heure est forcément à se ressourcer en famille à la maison.

Cela n’a pas empêché Fonseca de revenir sur l’exercice qui vient de s’écouler pour la presse de son pays. Une saison loin d’être de tout repos, entre sa suspension et les déboires de l’été dernier. "Le début de la saison a été vraiment très difficile. Puis une nouvelle présidente [Michele Kang] est arrivée et a donné des garanties pour que nous restions en première division, mais avec de fortes restrictions financières. Nous avons dû vendre la plupart de nos joueurs les plus précieux, a-t-il rappelé à A Bola. Avec des comptes sous contrôle, sans pouvoir pratiquement recruter de joueurs, nous avons dû réduire la masse salariale de 50 % et construire un effectif capable de viser haut dans notre championnat."

"Si l'on compare aux budgets de Strasbourg ou de l'OM..."

Estimant que son groupe a "largement dépassé les attentes initiales", Paulo Fonseca pourrait avoir des regrets d’avoir terminé à la quatrième place alors que le podium tendait les bras à l’OL. Néanmoins, l’ancien coach de Porto estime que cette position au classement "est vraiment fantastique. Terminer à la quatrième place est quelque chose d’extraordinaire et avoir la possibilité de participer à la Ligue des champions est fantastique pour le club. Si l’on compare notre budget à celui de Strasbourg ou de Marseille…" En échouant aussi près d'une qualification directe et d'une rentrée financière certaine, il peut malgré tout y avoir de la déception. Même si la quatrième place correspond au meilleur classement de l'OL depuis 2020-2021...