Le PSG a encore battu Liverpool à Anfield mardi (0-2). Mais cette qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions a vu les sorties précoces de Nuno Mendes et Désiré Doué.

Il ne faut jamais se réjouir de la blessure d’éléments forts de son prochain adversaire, bien sûr. Cependant, voilà une nouvelle qui devrait donner de l’espoir aux supporters lyonnais. Titulaires indiscutables avec le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes et Désiré Doué sont sortis précocement ce mardi soir face aux Reds.

Vainqueur mais bousculé par Liverpool (0-2), le PSG n'est pas sorti indemne de ce quart de finale retour en Angleterre. Le défenseur est touché musculairement à la cuisse droite. L'ailier, après un duel avec Dominik Szoboszlai, souffrait de la jambe droite. Si leur blessure est bien moins importante que celle d’Hugo Ekitike, ils pourraient manquer le match face à l’OL de ce dimanche (20h45).

Plusieurs changements opérés par Luis Enrique ?

Au-delà de leur état physique, Luis Enrique devrait être tenté de les laisser au repos, comme d’autres, en vue des futures échéances qui attendent son équipe. Les Parisiens vont notamment affronter leur dauphin, le RC Lens. Ils prépareront aussi leur demi-finale de Ligue des champions, face au Bayern ou au Real.

Hernandez et Barcola comme solutions de rechange ?

En cas d’absence, Nuno Mendes devrait être suppléé par Lucas Hernandez sur le côté gauche de la défense francilienne. Désiré Doué, lui, pourrait laisser sa place au revenant Bradley Barcola, passeur décisif à Anfield, ou à Kang-in Lee. De nouvelles informations devraient être communiquées rapidement. On pourra alors se faire une première esquisse du groupe qui affrontera les Rhodaniens au Parc des Princes (20h45).

Car on peut rappeler que Fabián Ruiz et Quentin Ndjantou sont deux autres éléments actuellement à l'infirmerie chez les champions d'Europe en titre. Par ailleurs, avec cette victoire, ils ont récupéré un record qui appartenait jusqu'ici à l'Olympique lyonnais. Désormais, le PSG est sur une série de neuf rencontres sans défaite en phase à élimination directe en Ligue des champions. Dans l'Hexagone, son futur adversaire s'était arrêté à huit de 2024 à 2026.