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Clinton Mata face à Désiré Doué lors de PSG - OL
Clinton Mata face à Désiré Doué lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue des champions : le PSG qualifié mais pas indemne avant l'OL

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • Le PSG a encore battu Liverpool à Anfield mardi (0-2). Mais cette qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions a vu les sorties précoces de Nuno Mendes et Désiré Doué.

    Il ne faut jamais se réjouir de la blessure d’éléments forts de son prochain adversaire, bien sûr. Cependant, voilà une nouvelle qui devrait donner de l’espoir aux supporters lyonnais. Titulaires indiscutables avec le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes et Désiré Doué sont sortis précocement ce mardi soir face aux Reds.

    Vainqueur mais bousculé par Liverpool (0-2), le PSG n'est pas sorti indemne de ce quart de finale retour en Angleterre. Le défenseur est touché musculairement à la cuisse droite. L'ailier, après un duel avec Dominik Szoboszlai, souffrait de la jambe droite. Si leur blessure est bien moins importante que celle d’Hugo Ekitike, ils pourraient manquer le match face à l’OL de ce dimanche (20h45).

    Plusieurs changements opérés par Luis Enrique ?

    Au-delà de leur état physique, Luis Enrique devrait être tenté de les laisser au repos, comme d’autres, en vue des futures échéances qui attendent son équipe. Les Parisiens vont notamment affronter leur dauphin, le RC Lens. Ils prépareront aussi leur demi-finale de Ligue des champions, face au Bayern ou au Real.

    Hernandez et Barcola comme solutions de rechange ?

    En cas d’absence, Nuno Mendes devrait être suppléé par Lucas Hernandez sur le côté gauche de la défense francilienne. Désiré Doué, lui, pourrait laisser sa place au revenant Bradley Barcola, passeur décisif à Anfield, ou à Kang-in Lee. De nouvelles informations devraient être communiquées rapidement. On pourra alors se faire une première esquisse du groupe qui affrontera les Rhodaniens au Parc des Princes (20h45).

    Car on peut rappeler que Fabián Ruiz et Quentin Ndjantou sont deux autres éléments actuellement à l'infirmerie chez les champions d'Europe en titre. Par ailleurs, avec cette victoire, ils ont récupéré un record qui appartenait jusqu'ici à l'Olympique lyonnais. Désormais, le PSG est sur une série de neuf rencontres sans défaite en phase à élimination directe en Ligue des champions. Dans l'Hexagone, son futur adversaire s'était arrêté à huit de 2024 à 2026.

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    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 15 Avr 26 à 8 h 52

      Grosse bataille hier , les Reds les ont secoué comme rarement .
      Leur coach est responsable sur ces deux matchs , d'avoir encore mis Salah sur le banc , l'icone de liverpool .
      Il a du quand même le faire rentrer après la blessure d'Ekitiké et il fut brillant , leur meilleur joueur pour moi .
      Triste fin pour lui , son dernier match européen , il aurait mérité une ovation .
      Dembele les tue par une belle frappe de loin , et ils sont achevés en fin de match par une superbe action collective en une touche , avec Barcola passe décisive pour Dembele , encore lui .
      A noter , comme l'a souligné Govou , Dembele n'est pas un avant centre , il dézone beaucoup , mais son activité sur tout le front de l'attaque crée beaucoup de danger ; c'est exactement ainsi que devrait jouer Endrick chez nous , mais je crains que Fonseca ne le comprenne jamais ( ni l'équipe de TKYD qui passent leur temps à le dézinguer sans jamais trouver quoi que ce soit de posifif chez lui , ça m'a un peu écoeuré lundi soir ) .
      Dembele est beaucoup plus dangereux et efficace maintenant qu'il a changé de poste et joue dans l'axe .
      C'est toute l'intelligence d'Enrique qui optimise au mieux son équipe , avec un jeu collectif exemplaire , personne ne tire la couverture à soi .
      Sur le second but , barcola aurait pu jouer perso mais il centre pour dembele .
      Des leçons a retenir pour l'OL et à méditer .

      Dimanche ils vont mettre une équipe semi bis , reposer les cadres , et ils ont a nouveau quelques blessés après cette dure bataille .
      Il n'auront pas besoin de forcer leur talent , ça sera un match de décrassage pour eux !

      https://www.leparisien.fr/sports/football/ligue-des-champions/cest-un-vrai-traumatisme-la-chute-de-licone-mohamed-salah-devenu-une-figure-absente-a-liverpool-14-04-2026-6GGI75JZXZBTJMAFFNTLPRIDBE.php

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    2. RBV
      RBV - mer 15 Avr 26 à 9 h 21

      Petit rappel : l’equipe semi-bis peut nous coller 6-0 hein…
      Va falloir faire le match parfait et les punir à chaque fois en transition…
      Mais physiquement on est tellement à la rue que je crains vraiment le pire…

      Signaler

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