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Les supporters de l'OL
Les supporters de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Les supporters de l'OL interdits de déplacement pour le choc face au PSG

  • par Gwendal Chabas

    • On pouvait s'y attendre. Les supporters de l'OL n'auront pas le droit de se déplacer au Parc des Princes dimanche soir. Leur déplacement est proscrit.

    Pas de jaloux. Considérant les derniers évènements entre les deux partis, il n'est pas étonnant que les autorités aient décidé de ne pas autoriser le déplacement des supporters lyonnais au Parc des Princes. Comme leurs homologues franciliens à l'aller (2-3), les fans rhodaniens devront rester chez eux le 19 avril prochain lors du choc de la 30e journée de Ligue 1.

    Ce mardi, le préfet de Police et celui des Hauts-de-Seine ont pris un arrêté visant à interdire la venue des spectateurs de l'OL. Il sera valable du dimanche 19 à 17 heures au lundi 20 avril à 1 heure du matin. Le périmètre concerné comprend évidemment le stade parisien. Mais également l'ensemble de la ville de Paris et une zone de la commune de Boulogne-Billancourt.

    Une longue liste d'altercations

    Afin de justifier cette démarche, le document fait référence à plusieurs altercations entre les supporters des deux équipes. Une longue liste qui part de septembre 2021, lorsque des représentants de la capitale avaient agressé des Lyonnais. Évidemment, il est aussi fait mention des dérapages en amont de la finale de la Coupe de France 2024.

    De fait, l'administration évoque des "risques sérieux que la rencontre soit l’occasion, avant et après le match, d’affrontements et de violents incidents." De quoi "provoquer de graves troubles à l’ordre public", estime la préfecture.

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